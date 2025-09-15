HOYSuscripcion LR Focus

EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela
Espectáculos

¿Se viene un 'Cuevita'? Pamela Franco responde a rumores de embarazo con Christian Cueva

La cantante Pamela Franco, pareja del futbolista Christian Cueva, llamó la atención por su vientre, lo que encendió las alertas de un posible embarazo.

La cantante Pamela Franco se pronunció sobre los rumores en entrevista con 'Amor y fuego'.
La cantante Pamela Franco se pronunció sobre los rumores en entrevista con 'Amor y fuego'.

Pamela Franco y Christian Cueva atraviesan una renovada etapa de felicidad, que comparten abiertamente con sus seguidores. Entre los detalles que han hecho públicos destaca el uso de Rejuchiv, un procedimiento estético que, además de mejorar el bienestar físico, promete aumentar la libido. En medio de esta exposición mediática, surgieron especulaciones sobre un posible embarazo, lo que llevó a la cantante de cumbia a pronunciarse al respecto.

Todo se originó tras una reciente presentación en vivo, donde la intérprete de 'Dile la verdad' apareció con un vientre que, según muchos internautas en redes sociales, lucía abultado. A raíz de ello, no tardaron en surgir los rumores sobre la posible llegada de su primer hijo con el futbolista, quien aún está casado con Pamela López, la madre de sus tres pequeños.

PUEDES VER: Pamela López rompe en llanto y se sincera sobre sus salidas tras infidelidad de Christian Cueva: "Mucha gente me juzgó"

Pamela Franco responde a rumores de embarazo con Christian Cueva

Pamela Franco no esquivó los rumores sobre un posible embarazo y, fiel a su estilo, respondió con una sonrisa. Durante una entrevista con 'Amor y fuego', la cantante de cumbia se mostró relajada ante las especulaciones que la vinculan con una futura maternidad junto al futbolista Christian Cueva.

Cuando una reportera del programa le preguntó si "quizá viene un 'Cuevita' en camino", Pamela soltó una breve risa antes de aclarar: "No, no por el momento". Aunque negó estar esperando un bebé, no cerró del todo la puerta a esa posibilidad en el futuro. Al insistirle sobre si podrían convertirse en padres el próximo año, la artista fue cauta: "Ahorita es hablar precipitadamente, no sabemos". Por ahora, asegura que su relación va tranquila y sin planes inmediatos de ampliar la familia.

PUEDES VER: Pamela López descarta ser amiga de Vanessa Pumarica tras distanciarse de Pamela Franco: “No hay forma”

'Peluchín' aborda los rumores de embarazo de Pamela Franco

Durante la emisión de 'Amor y fuego', Rodrigo González 'Peluchín' reaccionó ante las imágenes que desataron especulaciones sobre un posible embarazo de Pamela Franco. El conductor destacó que la cantante de cumbia suele lucir un vientre plano, lo que hizo aún más llamativas las recientes capturas.

Con su habitual estilo desenfadado, 'Peluchín' comentó sobre el ligero cambio en la apariencia de Franco, sugiriendo: "Quizás ha estado apoyando la campaña del pan con chicharrón, como todos, pero eso no significa que esté embarazada, ¿o sí?", dijo. Además, el conductor señaló que, de estar atravesando una etapa delicada de gestación, la artista chimbotana probablemente no estaría presentándose en los escenarios con la energía que la caracteriza.

