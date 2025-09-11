HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Pamela Franco aclara rumores y niega que distanciamiento con Vanessa Pumarica sea por Christian Cueva: "Tengo decisión propia"

Tras especulaciones de Pumarica, quien señaló que el alejamiento con Franco fue por culpa de Cueva, la cantante de cumbia rompió su silencio y aclaró que su vida no gira alrededor de nadie. 

Pamela Franco aclara que Christian Cueva no fue culpable de alejamiento con Vanessa Pumarica. Foto: Composición LR
Pamela Franco aclara que Christian Cueva no fue culpable de alejamiento con Vanessa Pumarica. Foto: Composición LR

Pamela Franco decidió responder a las declaraciones de su ahora examiga Vanessa Pumarica al negar que su actual pareja, Christian Cueva, haya tenido que ver en el distanciamiento entre ambas. Como se recuerda, Pumarica se sentó en el set de Magaly TV La Firme para contar detalles del fin de la amistad especulando que el futbolista influyó directamente en el conflicto.

Por medio de una entrevista para el programa Amor y Fuego la cantante de cumbia rompió su silencio y aseguró tajantemente que el popular 'Aladino' no fue el responsable del alejamiento. De esa manera, desmintió las declaraciones que soltó la empresaria en un principio. "Ni él tendría que dejar a sus amigos por mí, ni yo. Tengo muy claro lo que quiero, lo que tengo a mi costado, y no solo hablo de Christian, sino también de mis amistades que son pocas", señaló la cantante.

PUEDES VER: Revelan que Christian Cueva quiso darle consuelo a Pamela Franco tras infidelidad de Christian Domínguez: "Qué pena lo que le han hecho"

Pamela Franco niega distanciamiento de Vanessa Pumarica por Christian Cueva

Para dejar en claro su postura, Pamela Franco sostuvo que toma las decisiones por sí misma y no por la influencia de terceros, incluyendo pareja o amigos cercanos. Ello en alusión a personajes que, según, se sientan en programas de TV para opinar sobre su vida privada. "No solamente ella (Vanessa), muchas personas se sientan en canales, programas a decir miles de cosas. Sobre todo mi entorno. (...) Tengo decisión propia, no se trata de Christian, ni de Vanessa, mi vida no gira alrededor de nadie", comentó.

PUEDES VER: Pamela López estalla contra Christian Cueva tras visita a sus hijos: "No les compró lo que pidieron"

Pamela Franco envía mensaje a Vanessa Pumarica

La intérprete de 'Dile la Verdad' aprovechó la ocasión para enviar una indirecta a su examiga indicando que le molesta que se utilice su nombre para generar polémicas. "Me molesta que ella siendo una persona no mediática utilice mi nombre. Si tiene que hablar, que hable de ella, pero no está siendo bien asesorada", declaró visiblemente fastidiada.

Además, cuando se le consultó si volvería a reunirse para conversar con la empresaria, Franco respondió con un rotundo no, despejando así cualquier posible junte entre ambas en la actualidad. "Ella sabe por dentro, yo creo que el tiempo le va a aclarar muchas cosas a ella", indicó.

