Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, criticó al exseleccionado nacional por mostrar en redes sociales la lujosa fiesta de cumpleaños que le organizó a la menor, sin embargo, en el día a día no está presente en su vida. Como se recuerda, tanto la influencer, quien le compuso una emotiva canción a la bebé por su onomástico, como el empresario decidieron celebrar por separado el tercer cumpleaños de su hija, lo que generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Farfán celebró el cumpleaños de la menor el viernes 12 de diciembre, tal como lo mostró en sus redes sociales, luego de cuatro meses sin visitarla. La fiesta incluyó personajes de Disney, así como un área de caritas pintadas, aunque sin la presencia de la influencer. Por su parte, Ramírez organizó su propia fiesta el sábado 13 de diciembre, con temática de Moana, rodeada de sus familiares cercanos y sin la presencia de Jefferson Farfán.

Darinka Ramírez critica Jefferson Farfán

En declaraciones para 'América hoy', Darinka Ramírez destacó que, aunque Jefferson Farfán se muestre en redes sociales pendiente de su hija tras organizarle una lujosa fiesta, nada podría estar más alejado de la realidad, ya que es un padre ausente. "Bueno, cada persona ejerce su paternidad. La vio el día 11 por su cumpleaños, pero ya habían pasado 4 meses", sentenció la influencer.

Para Ramírez, el exdeportista es un padre sin responsabilidad afectiva porque "cuando un padre ama, está pendiente de su hija, preocupado. Cuando pasan cosas malas también, preguntar sobre su salud o lo que necesita", agregó.

Darinka Ramírez no entiende la forma de armar de Jefferson Farfán

Darinka Ramírez confesó que hace todo lo que está a su alcance por hacer feliz a su hija y aseguró: "Porque una que no es pudiente, que no tiene toda la plata del mundo, se esmera por darle lo mejor y trabajo para ella, pero no entiendo su forma de amar", declaró, en referencia a que Jefferson Farfán pasa largas temporadas sin ver a su hija.

Esta no es la primera vez que la influencer expone a Farfán como un padre sin responsabilidad afectiva. En el pasado, precisó que, aunque 'La foquita' cumple con sus obligaciones económicas, su rol como padre está lejos de lo que ella esperaba, pues no visita a la bebé con frecuencia.