El escándalo del año. Así fue como presentó Magaly Medina la presunta infidelidad de Maju Mantilla a su esposo Gustavo Salcedo con su productor Christian Rodríguez y, todo hace indicar, que le podría pasar factura a la exreina de belleza. Según informó Christian Bayro, conductor del pódcast 'Chimi churri' y exreportero de espectáculos, la actual conductora de 'Arriba mi gente' estaría viviendo sus últimas semanas en el mencionado programa, ya que, sería sacada del espacio televisivo para el próximo año.

El periodista de espectáculos precisó que esto se debería a la presión de una de las marcas que trabaja con Mantilla, quien le ha recomendado desconectarse de la farándula nacional, a la espera de que pase el escándalo que la involucra directamente con su productor televisivo.

TE RECOMENDAMOS Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

Revelan que Maju Mantilla no iría más en 'Arriba mi gente' para el próximo año

Durante un video recientemente difundido en su cuenta oficial de TikTok, el conductor Christian Bayro sorprendió a sus seguidores al revelar información delicada sobre el futuro de Maju Mantilla en la televisión peruana. Según Bayro, la también actriz y modelo dejaría definitivamente 'Arriba mi gente' en diciembre de 2025 y no renovaría contrato para el 2026.

"Me acaban de confirmar que Maju Mantilla no va más para el 2026, solo va a terminar sus contratos este 2025. Uno de los representantes le ha dicho a Maju: ‘Te queremos alejada de la farándula, tómate tu año sabático, reordena tu vida, te queremos lejos de la televisión’”, señaló Bayro, para luego reafirmar su postura.

"Estoy en las condiciones de decir que Maju se aleja de la televisión el 2026, no va más. Solo la vamos a ver en temas de marcas, algunas activaciones", acotó sobre el futuro de Maju Mantilla lejos de la televisión.

Laura Huarcayo y su apoyo a Maju Mantilla

Además del anuncio sobre su salida de la televisión, Bayro señaló que Laura Huarcayo estaría cumpliendo un rol clave como asesora personal y profesional de Maju Mantilla. La exconductora de televisión estaría ayudándola en temas relacionados con la gestión de su imagen, así como en aspectos legales y financieros ligados a una posible separación de bienes.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

“¿Saben quién es la asesora de Maju? Nada menos que Laura Huarcayo. Le está dando los tips para una buena separación de bienes”, mencionó Bayro en su cuenta oficial de TikTok.