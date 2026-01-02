El viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de enero, La Bella Luz, Son del Duke, La Única, Yarita Lizeth, Caribeños, Fito Ramírez, Masiel Malagala, Caballito y su Sabor de Labana, participarían en un concierto gratuito en el Parque Zonal Wiracocha, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Según diversas publicaciones en redes sociales, el evento formaría parte de las celebraciones por el aniversario del distrito más poblado de Lima. El espectáculo de ingreso libre ha sido bien recibido por los seguidores,quienes expresaron su entusiasmo y aseguraron que disfrutarán el show, pese a que aún no se ha confirmado la programación oficial.

Concierto gratuito en San Juan de Lurigancho

Concierto gratuito en el Parque Zonal Wiracocha

En redes sociales se viralizó el anuncio de un concierto gratuito que tendría en cartelera a reconocidos aristas como La Bella Luz, Son del Duke, La Única, Yarita Lizeth, Barrio Fino, Caribeños, Fito Ramírez, Masiel Malagala, Caballito y su Sabor de Labana, además, de Carlos Miguel y Orquesta. No obstante, está última agrupación podría cancelar su participación debido al reciente ataque armado del que fue víctima la noche del jueves 1 de enero.

Se espera que el evento atraiga a cientos de seguidores al Parque Zonal Wiracocha. Dado que el ingreso será libre, en redes sociales se especula que el lugar se llene rápidamente. Por ello, los usuarios piden a las autoridades del centro de esparcimiento que garanticen el orden y la seguridad del público asistente.

Seguidores pendientes de más detalles del concierto gratuito

Hasta el momento, no se ha difundido la programación oficial del esperado evento. Sin embargo, los fanáticos ya especulan que el viernes 9 de enero se presentarían Caballito y su sabor de Labana, Barrio Fino, Masiel Malaga y los Caribeño.

Aunque no hay confirmación formal, se vocea que el evento gratuito formaría parte de las celebraciones por el aniversario de San Juan de Lurigancho, distrito que cumplirá 59 años de fundación el próximo 13 de enero.