Hijas de Andrea San Martín sorprenden al estrenar su primer negocio con solo 6 y 9 años: “Lanzamos nuestra marca de ropa”

Maia y Lara, las hijas menores de Andrea San Martín, desataron revuelo en redes sociales al anunciar el lanzamiento de su primer negocio juntas, con tan solo 9 y 6 años, respectivamente. La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales de su madre, quien se mostró orgullosa del gran paso que están dando sus pequeñas: “Así nacieron mis pequeñas influencers pero de su propia marca”, escribió la exnovia de Deyvis Orosco en su cuenta de TikTok.

El emprendimiento de las menores tratas consiste en el estreno de su propia marca de ropa dirigida al público infantil femenino. “Lanzamos nuestra marca de ropa con millones de estilo de ropa para niñas”, expresaron Maia y Lara en el video de presentación compartido en la cuenta de Instagram de su empresa, la cual ya supera los 20 mil seguidores.

PUEDES VER: Andrea San Martín gana demanda de alimentos a Juan Víctor y revelan lo que deberá pagar por manutención de su hija

Hijas de Andrea San Martín hablan sobre su negocio

En su video de presentación, Maia y Lara, hijas de Andrea San Martín, revelaron que el nombre de su negocio será ‘Maila’, una fusión de sus nombres. También anunciaron que ellas mismas serán las modelos oficiales de su marca de ropa para niñas, la cual ya están promocionando activamente en redes sociales.

"Les dijimos que teníamos una sorpresa para todos ustedes. Lanzamos Maila. Así es, lanzamos nuestra marca de ropa, Maila, con millones de estilo de ropa para niñas. Obviamente nosotras como modelos, nosotras somos las que les van a contar todo sobre la marca, detrás de cámaras, todo. Sígannos en nuestras redes sociales porque lanzamos un video muy lindo y se acerca la preventa", expresaron con gran soltura, sorprendiendo a muchos por su facilidad de palabra y carisma frente a las cámaras.

Andrea San Martín ganó juicio de alimentos por S/2.000

Andrea San Martín le ganó un juicio por alimentos a su expareja y padre de su hija, Juan Víctor Sánchez. Según el fallo del Poder Judicial, él tendrá que depositarle la suma de S/ 2.000 mensuales a favor de la menor.

En entrevista con ‘Ponte en cola’, la exchica reality se pronunció sin dar muchos detalles. “Uy, no hablo nada de este tema. O sea, ya hace rato que no hablo nada, de ningún tema legal ni nada personal”, (¿Cómo estás con el papá de tu hijita?) Nada, nada. Yo prometí que ya no lo iba a hacer y no lo voy a hacer", sostuvo.