Juan Víctor, expareja de Andrea San Martín y padre de su hija, realizó una fuerte acusación en su contra. Durante su participación en el pódcast ‘Por no decirlo’, el jueves 11 de septiembre, reveló con la voz entrecortada que la exchica reality lanzó a su gato contra la pared, lo que habría provocado la muerte del animal.

“¿Sabes lo que hizo ella (Andrea San Martín) cuando se enteró de que el gato se había orinado en otro lado? Lo lanzó contra la pared. No puedo asegurar que eso haya acabado con la vida del animal, pero sí que le trajo consecuencias, y esta persona lo vio (...) El gato no estaba bien”, contó en un inicio el expiloto.

Asimismo, agregó. “Esta persona (Andrea San Martín) salió a decir que al gato, que tanta mala energía que le llegaba a esa persona, había hecho que el gato absorba todo y muera”, compartió. El relato conmovió a Lucia Oxenford, una de las conductoras, mientras que su compañero Israel Dreyfus quedó en shock.

Juan Víctor aclara que no quiere ‘colgarse’ de Andrea San Martín y teme represalias

Juan Víctor, de 34 años, respondió a las críticas en redes sociales que lo acusan de seguir mencionando a Andrea San Martín para ‘colgarse’ de ella. Cabe recordar que ambos mantienen un proceso judicial por la menor que tienen en común.

“Mucha gente que se sorprende, que dicen que me quiero agarrar de esto porque no tengo nada más qué hablar (…) Es un tema, tanta injusticia, no se pasen. Sales en televisión a decir que yo soy un riesgo para la menor (su hija) y yo sé que no lo soy”, aclaró el expiloto.

Además, señaló que ahora teme por su seguridad tras revelar que la 'ojiverde' ejerció actos de violencia contra su gato, los cuales terminaron con su muerte.

¿Qué dijo Andrea San Martín sobre la acusación de Juan Víctor?

Tras la emisión del pódcast ‘Por no decirlo’, donde Juan Víctor hizo una fuerte acusación en su contra, Andrea San Martín se mostró activa en las redes sociales. No obstante, evitó pronunciarse sobre ese tema y prefirió compartir con sus seguidores un momento familiar, ya que su hermano llegó de visita a Lima desde Estados Unidos.

Lo particular del video que publicó es que en la cama de la exchica reality aparecen su hermano, sus hijas y dos gatitos, lo que muchos interpretaron como una respuesta a las declaraciones de su expareja.