Espectáculos

Dayron Martin confirma encuentros con Pamela López tras acusación de infidelidad: "Ella la pasaba muy bien y yo también"

Aunque Pamela López minimizó el vínculo y lo calificó como fugaz, el cantante cubano Dayron Martin reveló que tuvieron varios encuentros cuando él estaba casado con Anelhí Arias Barahona.

Según Anelhí Arias Barahona, Dayron Martin tuvo 'affaire' con Pamela López en 2009.
Según Anelhí Arias Barahona, Dayron Martin tuvo 'affaire' con Pamela López en 2009. | Foto: composición LR/Instagram/TRIVU

La historia que involucra al cantante cubano Dayron Martin, a la aún esposa de Christian Cueva, Pamela López, y a la exvedette Anelhí Arias Barahona ha vuelto a ocupar titulares. Todo comenzó cuando Anelhí decidió romper su silencio para asegurar que Pamela habría sido la amante de Dayron durante su matrimonio, en una etapa marcada por crisis y distanciamiento. Según su testimonio, los hechos ocurrieron en Trujillo, en 2009, cuando el músico formaba parte de la orquesta Los Villacorta.

La revelación no solo sacó a la luz un episodio del pasado, sino que también generó reacciones inmediatas. Pamela López respondió asegurando que no recuerda lo sucedido y que, si hubo algo, fue "fugaz". Sin embargo, Dayron habló sin rodeos y confirmó que sí existieron encuentros con la trujillana. Su versión, lejos de ser evasiva, reafirma lo dicho por Anelhí.

"Ella la pasaba muy bien y yo también": Dayron rompe el silencio sobre Pamela López

En una entrevista para el programa 'Chimi churri' del canal de YouTube Trivu, Dayron Martin confirmó que mantuvo encuentros con Pamela López durante su etapa en Trujillo. "Ella la pasaba muy bien y yo también", declaró con soltura, dejando claro que hubo más que una simple amistad. El cantante aseguró que no busca protagonismo ni colgarse de la fama de Pamela, y que en ese entonces él ya era conocido en el país. "Cuando yo he sido muy conocido en este país, ella era una desconocida. ¿Entonces colgarme de quién?", cuestionó.

Dayron también explicó que los encuentros ocurrieron en medio de una crisis personal. "Fueron momentos casuales, donde había una crisis muy fuerte de parte mía, y solamente eso", agregó. Aunque no detalló la duración ni la naturaleza exacta del vínculo, sus palabras confirman lo que había sido un rumor. Pamela López, actual pareja de Paul Michael, ha intentado minimizar el vínculo, calificándolo como algo breve: "Fue el 2009, no me acuerdo, fue algo fugaz", dijo en una entrevista.

Anelhí Arias sobre Pamela López: "Ella fue la Pamela Franco en mi vida"

La primera en sacar el tema a la luz fue Anelhí Arias Barahona, quien aseguró que Pamela López se involucró con Dayron cuando él aún era su esposo. "Ella fue la Pamela Franco en mi vida", declaró a Trome, comparando su experiencia con el escándalo que vivió López tras la relación de Christian Cueva con Pamela Franco. Según Anelhí, Pamela sabía perfectamente que Dayron estaba casado, y aún así lo frecuentaba en conciertos, giras y viajes en el bus de la orquesta.

La exporrista relató que durante sus peleas con Dayron, Pamela se paseaba por Trujillo con él, era vista por músicos y estilistas, y se subía al bus de Los Villacorta. "Todos me decían que estaban juntos, que se pachamanqueaban. Yo sufrí y lloré mucho", afirmó. Aunque asegura que no busca protagonismo, Anelhí decidió hablar ahora que el tema volvió a la palestra, para dejar claro que ella también fue víctima de una traición.

