Espectáculos

Anelhí Arias reaparece y revela presunta infidelidad de Dayron con Pamela López: "Estaba casado conmigo"

Anelhí Arias afirma que Pamela López mantuvo un romance con Dayron mientras él seguía casado con ella.

Anelhi Arias revela infidelidad de Dayron Martin con Pamela López. Foto: Composición LR/Captura.
Anelhí Arias Barahona rompió su silencio y reveló a un medio local un episodio oculto de su pasado junto al cantante cubano Dayron Martin. La exvedette aseguró que Pamela López habría sido la “amante” de su entonces esposo, señalando que el romance clandestino ocurrió durante los años en que ella aún estaba casada con él, justo en la etapa en la que Dayron formaba parte de la reconocida orquesta Los Villacorta.

Fue en esta etapa en la que vivió casi cuatro años en Trujillo, donde aparentemente nació la cercanía con la aún esposa de Christian Cueva. Con esta declaración, Anelhí no solo revive un episodio doloroso de su pasado matrimonial, sino que también coloca a Pamela López nuevamente en el centro de la polémica.

Anelhí Arias confirma que Pamela López se involucró en su entonces matrimonio con Dayron Martin

La exbailarina Anelhí Arias, señaló directamente a Pamela López como la mujer que se involucró con su entonces esposo, el cantante cubano Dayron Martin, en los años en que él formaba parte de reconocidas orquestas de cumbia.

Anelhi Arias afirma infidelidad de Dayron con Pamela López.

Anelhi Arias afirma infidelidad de Dayron con Pamela López.

“No solamente lo sabía ella, todo el Perú sabía que estaba casada con Dayron desde el 2005, teníamos problemas internos que solo los dos sabíamos, pero ella no puede decir que estaba separada de él”, dijo en un inicio la animadora.

Según relató, en medio de una crisis matrimonial con el cubano Dayron Martin, Pamela López habría aprovechado el distanciamiento para involucrarse con él, pese a que todavía seguían casados.

“Cuando ella estuvo peleada con Chistian Cueva y se iba con Pamela Franco, ella hacía lo mismo con Dayron, que estaba casado conmigo. Dayron le pudo decir estoy separado, pero no era así y ahí está el karma, las mentiras siempre salen a la luz, la vida es un bumeran”, agregó la artista.

“Lo hablo porque ha saltado a la luz, pero no porque me esté colgando de ella, yo vivo en otro país, pero lo cuento para hacerle recordar que para mí ella fue una amante, lo mismo que ella le reclama a Pamela Franco, ella fue la Pamela Franco en mi vida porque sufrí y lloré mucho”, enfatizó. 

