Maju Mantilla expresó su incomodidad en 'Arriba mi gente' luego de que su aún esposo, Gustavo Salcedo, la expusiera por una supuesta relación extramatrimonial con su productor. La exMiss Mundo le recordó que cuando él fue ampayado ella no se pronunció y reveló que ambos conciliaron no hablar de temas íntimos en público: “Es entre tú y yo”, le dijo directamente.

"Anoche se difundieron unas declaraciones de mi exesposo, Gustavo Salcedo, en un programa de televisión y como siempre lo he dicho y lo sostengo, yo jamás voy a dar detalles de mi vida privada. Jamás voy a hablar de los problemas de mi vida privada, porque siempre lo he dicho que los voy a resolver dentro de mi privacidad", afirmó.

Maju Mantilla le responde a Gustavo salcedo y le recuerda conciliación que firmaron

Maju Mantilla recordó en vivo que existe un acuerdo legal entre ella y su aún esposo, Gustavo Salcedo, para no exponer públicamente los detalles de su separación. “Tanto el señor Gustavo Salcedo y yo hemos firmado una conciliación donde nos comprometemos a no dar detalles de nuestra separación por respeto a nuestra familia”, señaló con firmeza la exMiss Mundo.

Además, la conductora remarcó que en el pasado, cuando se difundieron imágenes privadas de su esposo, ella nunca lo señaló ni hizo comentarios en su contra. “Incluso, dos años atrás, cuando se difundieron imágenes de estas cámaras de videovigilancia, en ningún momento yo hice algún señalamiento, acusación, juicio o mandé indirectas. No lo voy a hacer y tampoco voy a permitir que se hagan hacia mí porque esta separación es entre tú y yo, no le compete a nadie más”, expresó tajante la modelo.

Maju Mantilla pide respeto a su vida privada tras exponerse supuesta infidelidad con su productor

Tras las declaraciones de Gustavo Salcedo, quien aseguró que el productor de 'Arriba mi gente' “no tiene valores” y confirmó que su aún esposa Maju Mantilla habría mantenido una relación extramatrimonial con él, la exMiss Mundo salió al aire para pedir respeto por su vida privada. La también conductora recalcó que no se referirá con odio ni resentimiento hacia su expareja, pese a la polémica generada.

“De mi parte tampoco va a haber ira ni resentimiento en ninguna de mis respuestas. Como lo he dicho y lo seguiré repitiendo, cualquier cosa relacionada a mi privacidad y los problemas, porque problemas hay sin fin de problemas que uno puede tener en su vida, pero no los voy a exponer. Con esto quiero aclarar la situación y por favor pedir que no se hable más del tema porque yo no lo voy a hacer”, expresó Mantilla durante su programa.