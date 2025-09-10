“El escándalo del año. Esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo alza la voz y enciende la pradera”, así inició el breve avance de ‘Magaly TV: la firme’ donde se muestra a Gustavo Salcedo admitiendo que encontró a la madre de sus hijos con otra persona, tras una pregunta del reportero de ATV.

De esta manera, el exdeportista dejó entrever una presunta infidelidad de la presentadora de ‘Arriba mi gente’. En el adelanto solo se mostró este extracto, mientras que la conversación completa se podrá ver en el programa de Magaly Medina este miércoles 10 de septiembre a las 9:45 de la noche.

¿Por qué se separaron Gustavo Salcedo y Maju Mantilla?

El 20 de agosto de este año, Gustavo Salcedo sorprendió a la farándula al anunciar en su cuenta oficial de Instagram el fin de su matrimonio con Maju Mantilla, tras 13 años de relación. En el comunicado, no detalló el motivo que los llevó a poner punto final a su vínculo amoroso, pero aclaró que seguirán mostrándose juntos, pues ambos son padres responsables y velarán por el bienestar de sus hijos.

“Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”, escribió el exdeportista peruano.

Además, le dedicó unas palabras de agradecimiento a la exmiss Mundo por todos los años compartidos. “Fueron años, con momentos que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos”, finalizó.

Maju Mantilla pidió respeto para Gustavo Salcedo tras anunciar el fin de su matrimonio

‘Amor y fuego’ conversó brevemente con Maju Mantilla luego de hacerse público el comunicado en el que Gustavo Salcedo anunció el fin de su matrimonio. La exmodelo pidió que no se especule más sobre el tema y solicitó respeto para todos.

"Lo que deseo es que no se especule más sobre el tema, pido respeto para todos, para él, para mi familia, para todos", sostuvo. Cuando le preguntaron si su distanciamiento con el padre de sus hijos comenzó tras el ampay con Mariana de la Vega, ella prefirió no responder. "No voy a hablar, disculpa. Lo que no quiero es hablar más sobre el tema", finalizó.