HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
San Marcos suspenden examen de admisión debido a toma
San Marcos suspenden examen de admisión debido a toma      San Marcos suspenden examen de admisión debido a toma      San Marcos suspenden examen de admisión debido a toma      
Entretenimiento

Gustavo Salcedo expone a Maju Mantilla y revela que la encontró con otra persona en el auto de ella

“Escándalo del año”, adelantó Magaly Medina sobre la exclusiva que presentará en su programa, donde Gustavo Salcedo dejó entrever que Maju Mantilla le habría sido infiel tras encontrarla con alguien en el auto de la exmiss Mundo. 

Gustavo Salcedo y Maju Mantilla contrajeron matrimonio en el 2012. Foto: Composición LR/ATV.
Gustavo Salcedo y Maju Mantilla contrajeron matrimonio en el 2012. Foto: Composición LR/ATV.

“El escándalo del año. Esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo alza la voz y enciende la pradera”, así inició el breve avance de ‘Magaly TV: la firme’ donde se muestra a Gustavo Salcedo admitiendo que encontró a la madre de sus hijos con otra persona, tras una pregunta del reportero de ATV.

De esta manera, el exdeportista dejó entrever una presunta infidelidad de la presentadora de ‘Arriba mi gente’. En el adelanto solo se mostró este extracto, mientras que la conversación completa se podrá ver en el programa de Magaly Medina este miércoles 10 de septiembre a las 9:45 de la noche.

PUEDES VER: Gustavo Salcedo lanza agresiva respuesta ante una posible reconciliación con Maju Mantilla: “Te pido que lo dejemos ahí”

lr.pe

¿Por qué se separaron Gustavo Salcedo y Maju Mantilla?

El 20 de agosto de este año, Gustavo Salcedo sorprendió a la farándula al anunciar en su cuenta oficial de Instagram el fin de su matrimonio con Maju Mantilla, tras 13 años de relación. En el comunicado, no detalló el motivo que los llevó a poner punto final a su vínculo amoroso, pero aclaró que seguirán mostrándose juntos, pues ambos son padres responsables y velarán por el bienestar de sus hijos.

“Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”, escribió el exdeportista peruano.

Además, le dedicó unas palabras de agradecimiento a la exmiss Mundo por todos los años compartidos. “Fueron años, con momentos que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos”, finalizó.

PUEDES VER: Mujer ampayada con Gustavo Salcedo responde fuerte tras ser culpada por fin del matrimonio de Maju Mantilla: "El ladrón juzga por su condición"

lr.pe

Maju Mantilla pidió respeto para Gustavo Salcedo tras anunciar el fin de su matrimonio

‘Amor y fuego’ conversó brevemente con Maju Mantilla luego de hacerse público el comunicado en el que Gustavo Salcedo anunció el fin de su matrimonio. La exmodelo pidió que no se especule más sobre el tema y solicitó respeto para todos.

"Lo que deseo es que no se especule más sobre el tema, pido respeto para todos, para él, para mi familia, para todos", sostuvo. Cuando le preguntaron si su distanciamiento con el padre de sus hijos comenzó tras el ampay con Mariana de la Vega, ella prefirió no responder. "No voy a hablar, disculpa. Lo que no quiero es hablar más sobre el tema", finalizó.

Notas relacionadas
Daniela Cilloniz le pide perdón a Maju Mantilla tras generar revuelo por sus afirmaciones: "No sabía que Fernando Díaz es casado"

Daniela Cilloniz le pide perdón a Maju Mantilla tras generar revuelo por sus afirmaciones: "No sabía que Fernando Díaz es casado"

LEER MÁS
Mujer ampayada con Gustavo Salcedo responde fuerte tras ser culpada por fin del matrimonio de Maju Mantilla: "El ladrón juzga por su condición"

Mujer ampayada con Gustavo Salcedo responde fuerte tras ser culpada por fin del matrimonio de Maju Mantilla: "El ladrón juzga por su condición"

LEER MÁS
Magaly Medina defiende a Maju Mantilla y rechaza rumores de romance con su colega: “Lanzan chismes sin importarles el honor”

Magaly Medina defiende a Maju Mantilla y rechaza rumores de romance con su colega: “Lanzan chismes sin importarles el honor”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alejandro Sanz en Lima 2026: fecha, dónde comprar entradas y detalles de su concierto en el Estadio Nacional

Alejandro Sanz en Lima 2026: fecha, dónde comprar entradas y detalles de su concierto en el Estadio Nacional

LEER MÁS
Laura Pausini en Lima 2026: fecha confirmada, lugar, cuándo inicia la venta de entradas y todo lo que debes saber

Laura Pausini en Lima 2026: fecha confirmada, lugar, cuándo inicia la venta de entradas y todo lo que debes saber

LEER MÁS
Lesly Águila, de Corazón Serrano, responde conmovedora pregunta sobre su gemela: “Falleció por negligencia”

Lesly Águila, de Corazón Serrano, responde conmovedora pregunta sobre su gemela: “Falleció por negligencia”

LEER MÁS
Pamela López bromea en vivo sobre el rostro de Christian Cueva y 'celebra' que sus hijos se parezcan a ella

Pamela López bromea en vivo sobre el rostro de Christian Cueva y 'celebra' que sus hijos se parezcan a ella

LEER MÁS
Dilbert Aguilar sufre peligroso accidente y será sometido a una delicada operación de emergencia: "No puedo moverme"

Dilbert Aguilar sufre peligroso accidente y será sometido a una delicada operación de emergencia: "No puedo moverme"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Retiro AFP 2025: Fuerza Popular condiciona avance de proyecto de ley a reforma del sistema de pensiones

Policía vivía en residencia del cabecilla de una banda de sicarios y extorsionadores

Entretenimiento

Lesly Águila, de Corazón Serrano, responde conmovedora pregunta sobre su gemela: “Falleció por negligencia”

Alejandro Sanz regresa al Perú el 2026: fecha, lugar del concierto y dónde comprar entradas para su esperado show en el Estadio Nacional

Onelia Molina comete indiscreción sobre relación de Mario Irivarren y su madre, pero él se defiende: "No me difames"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

Ejército: No hay reacciones por incumplimiento de contrato de reparación de helicópteros

Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota