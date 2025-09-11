HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Gustavo Salcedo confirma relación extramatrimonial de Maju Mantilla y revela que encontró chats entre ella y su productor, según Magaly

El aún esposo de Maju Mantilla aseguró a la producción de 'Magaly TV, la firme' que descubrió conversaciones comprometedoras entre la conductora y el productor de 'Arriba mi gente'.

Gustavo Salcedo asegura que el productor de Maju Mantilla no "tiene valores". Foto: composición LR/difusión/ATV
Gustavo Salcedo asegura que el productor de Maju Mantilla no "tiene valores". Foto: composición LR/difusión/ATV

Magaly Medina destapó en su programa la supuesta relación extramatrimonial entre Maju Mantilla y el productor de Arriba mi gente, Cristian Rodríguez Portugal, información que, según la conductora, fue confirmada por el aún esposo de la exMiss Mundo, Gustavo Salcedo. “Él nos confirma cuando le preguntamos, ¿hubo una relación extramatrimonial? Y él dijo que sí lo confirmó. Confirmó lo que nosotros les estamos diciendo en este momento”, afirmó la conductora en 'Magaly TV, la firme'.

De acuerdo con la conductora de espectáculo, el supuesto romance habría comenzado en 2023 y se prolongó por más de dos años, incluso antes del ampay en el que Gustavo Salcedo fue captado entrando a un hotel. Magaly Medina reveló, además, que su producción tuvo acceso a conversaciones comprometedoras entre Maju Mantilla y el productor de televisión.

PUEDES VER: Maju Mantilla niega que le haya sido infiel a Gustavo Salcedo con productor de ‘Arriba mi gente’: 'No hablen de cosas que no son ciertas'

lr.pe

Gustavo Salcedo confirma relación extramatrimonial a Magaly Medina

Durante la última edición de su programa, Magaly Medina explicó que Gustavo Salcedo reconoció ante su equipo de producción que Maju Mantilla mantuvo una relación extramatrimonial con Cristian Rodríguez. Aunque en un inicio evitó hablar de la separación, el aún esposo de la exMiss Mundo terminó por confirmar la versión de la ‘Urraca’.

Incluso, Salcedo no dudó en calificar al productor de 'Arriba mi gente' como una persona “sin valores”. “Definitivamente sí me molesta. No es una persona de mi agrado”, habló el aún esposo de Maju Mantilla al referirse de Cristian Rodríguez e incluso confirmó que en alguna oportunidad los encontró juntos en el carro de la modelo.

PUEDES VER: Alessia Rovegno habla por primera vez sobre Hugo García tras imágenes de Isabela Ladera: 'Le voy a desear lo mejor siempre'

lr.pe

Gustavo Salcedo confiesa que se enteró de chats entre Maju Mantilla y su productor, según Magaly

La conductora también reveló que su producción accedió a conversaciones privadas entre Maju Mantilla y Cristian Rodríguez, las cuales corroboran el vínculo extramatrimonial. Según explicó Magaly, Gustavo Salcedo le confesó que descubrió esos chats comprometedores un día antes del cumpleaños de la exMiss Mundo, el 9 de julio de 2023.

“Gustavo Salcedo tiene acceso a algunas de estas conversaciones comprometedoras que nos han hecho llegar, a las que yo he tenido acceso, y él nos ha confirmado que la información que manejamos es verdadera”, sostuvo y confirmó que intentaron comunicarse con Cristian Rodríguez para obtener su versión, pero no recibieron respuesta. “Nos ha dejado en visto”, lamentó la periodista, quien recalcó que tanto la conductora de televisión como el productor deberían pronunciarse sobre este escándalo mediático que ha sacudido el mundo del espectáculo.

Magaly Medina afirma que Maju Mantilla le fue infiel a su aún esposo Gustavo Salcedo: "Le hemos preguntado a él"

Magaly Medina afirma que Maju Mantilla le fue infiel a su aún esposo Gustavo Salcedo: "Le hemos preguntado a él"

Gustavo Salcedo expone a Maju Mantilla y revela que la encontró con productor de 'Arriba mi gente' en el auto de ella

Gustavo Salcedo expone a Maju Mantilla y revela que la encontró con productor de 'Arriba mi gente' en el auto de ella

Maju Mantilla niega que le haya sido infiel a Gustavo Salcedo con productor de ‘Arriba mi gente’: “No hablen de cosas que no son ciertas”

Maju Mantilla niega que le haya sido infiel a Gustavo Salcedo con productor de ‘Arriba mi gente’: “No hablen de cosas que no son ciertas”

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Gustavo Salcedo arremete contra productor de 'Arriba mi gente' vinculado a su aún esposa Maju Mantilla: "Persona sin valores"

Gustavo Salcedo arremete contra productor de 'Arriba mi gente' vinculado a su aún esposa Maju Mantilla: "Persona sin valores"

Nathaly Julca, voz de los ampays, renuncia definitivamente a 'Magaly TV, la firme' y expone dura verdad: "El ambiente no era saludable"

Nathaly Julca, voz de los ampays, renuncia definitivamente a 'Magaly TV, la firme' y expone dura verdad: "El ambiente no era saludable"

Pamela López estalla contra Christian Cueva tras visita a sus hijos: "No les compró lo que pidieron"

Pamela López estalla contra Christian Cueva tras visita a sus hijos: "No les compró lo que pidieron"

Magaly Medina afirma que Maju Mantilla le fue infiel a Gustavo Salcedo con su productor de Latina: "Hay conversaciones comprometedoras"

Magaly Medina afirma que Maju Mantilla le fue infiel a Gustavo Salcedo con su productor de Latina: "Hay conversaciones comprometedoras"

Maju Mantilla reaparece bailando en ‘Arriba mi gente’ tras ser expuesta por Gustavo Salcedo sobre presunta relación con su productor

Maju Mantilla reaparece bailando en ‘Arriba mi gente’ tras ser expuesta por Gustavo Salcedo sobre presunta relación con su productor

