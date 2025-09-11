HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Maju Mantilla niega que le haya sido infiel a Gustavo Salcedo con productor de ‘Arriba mi gente’: “No hablen de cosas que no son ciertas”

Luego de que Gustavo Salcedo asegure que encontró a su esposa, Maju Mantilla, con su productor Cristian Rodríguez Portugal en el auto de ella y que mantuvieron un presunto vínculo, la exmiss Mundo se pronunció.  

Maju Mantilla fue abordada por un reportero tras emitirse avance de 'Magaly TV: la firme'. Foto: Composición LR/ATV/YouTube.
Maju Mantilla fue abordada por un reportero tras emitirse avance de 'Magaly TV: la firme'. Foto: Composición LR/ATV/YouTube.

Maju Mantilla respondió a las declaraciones de su todavía esposo, Gustavo Salcedo, quien afirmó a Magaly Medina, que la ex miss Mundo mantuvo una presunta relación extramatrimonial desde 2023 con Cristian Rodríguez Portugal, productor del programa ‘Arriba mi gente’, que ella conduce en Latina.  

Sin embargo, horas antes de que se emita la entrevista completa de Gustavo Salcedo en ‘Magaly TV: la firme’, Maju fue abordada por un reportero de ‘Trivu TV’ en los exteriores de Latina, quien le consultó si eran ciertos los rumores de un supuesto vínculo con Rodríguez Portugal.

Al principio pareciera que no daría declaraciones, pero al ingresar a las instalaciones del canal, alzó la voz y negó todo: “No hablen de cosas que no son ciertas”, dijo brevemente antes de retirarse de escena. La gran incógnita ahora es si Maju Mantilla aparecerá en su programa este jueves 11 y si volverá a pronunciarse de manera más detallada sobre el tema.

PUEDES VER: Gustavo Salcedo expone a Maju Mantilla y revela que la encontró con productor de 'Arriba mi gente' en el auto de ella

lr.pe

Magaly afirma que Gustavo Salcedo confirmó que Maju Mantilla le fue infiel con productor

Magaly Medina aseguró en su programa del miércoles 10 septiembre que se contactaron nuevamente con Gustavo Salcedo, y este les confirmó que Maju Mantilla mantuvo una supuesta relación extramatrimonial con Cristian Rodríguez Portugal, productor de ‘Arriba mi gente’, hace dos años. Esto incluso habría ocurrido antes de que el exdeportista fuera ampayado con Mariana de la Vega ingresando a un sauna del hotel Westin.

“Llamamos a Gustavo Salcedo para que nos diga si esta información que tenemos en nuestras manos es cierta o no, y él nos ha confirmado que esta relación extramatrimonial se ha dado desde hace dos años”, explicó la conductora en vivo.

Medina detalló que la información que posee son unos chats que datan de junio de 2023, en los que se aprecian conversaciones entre Maju y su productor que, según Magaly, “no parecen ser laborales, sino de otro tipo de componente”, contó.

Además, señaló que dichos chats, aparentemente comprometedores, también están en poder de Gustavo Salcedo, quien lo habría descubierto el 9 de julio de 2023, un día antes del cumpleaños de la exmiss Mundo.

“Ella (Maju) aparece llorando el 10 de julio en su cumpleaños junto a sus compañeros de ‘Arriba mi gente’. Posiblemente, esas lágrimas podrían deberse a eso, al descubrimiento que hizo Salcedo”, comentó Magaly, quien afirmó que esta información fue contrastada con Gustavo Salcedo. Un mes después, en agosto, el exdeportista fue ampayado con Mariana de la Vega.

PUEDES VER: Gustavo Salcedo arremete contra productor de 'Arriba mi gente' vinculado a su aún esposa Maju Mantilla: "Persona sin valores"

lr.pe

Gustavo Salcedo aclara que productor vinculado a Maju Mantilla “es una persona sin valores”

En la entrevista con el reportero de ‘Magaly TV: la firme’, Gustavo Salcedo afirmó que encontró a su todavía esposa, Maju Mantilla, con el productor de ‘Arriba mi gente’, Rodríguez Portugal, en el auto de ella.

“Es una persona sin valores. He tratado de hablar con él en algún momento, pero no da la cara", sostuvo el exdeportista, cuestionando a Latina por tenerlo en sus filas.  

Magaly Medina afirma que Maju Mantilla le fue infiel a su aún esposo Gustavo Salcedo: "Le hemos preguntado a él"

Magaly Medina afirma que Maju Mantilla le fue infiel a su aún esposo Gustavo Salcedo: "Le hemos preguntado a él"

Gustavo Salcedo arremete contra productor de 'Arriba mi gente' vinculado a su aún esposa Maju Mantilla: "Persona sin valores"

Gustavo Salcedo arremete contra productor de 'Arriba mi gente' vinculado a su aún esposa Maju Mantilla: "Persona sin valores"

Gustavo Salcedo expone a Maju Mantilla y revela que la encontró con productor de 'Arriba mi gente' en el auto de ella

Gustavo Salcedo expone a Maju Mantilla y revela que la encontró con productor de 'Arriba mi gente' en el auto de ella

