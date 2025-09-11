Maju mantilla fue señalada por su aún esposo por mantener una relación extramatrimonial, según Magaly. Foto: composición LR/Latina

Maju Mantilla reapareció en vivo en el programa que conduce, luego de que su aún esposo Gustavo Salcedo le confirmara a Magaly Medina que la exMiss Mundo tuvo una relación extramatrimonial con el productor de 'Arriba mi gente'. A pesar de la controversia, la modelo se mostró tranquila frente a cámaras junto con sus compañeros.