Espectáculos

Maju Mantilla reaparece bailando en ‘Arriba mi gente’ tras ser expuesta por Gustavo Salcedo sobre presunta relación con su productor

La conductora sorprendió al mostrarse sonriente y bailando en ‘Arriba mi gente’, pese a la polémica que la rodea tras las declaraciones de su aún esposo, quien aseguró que la modelo tuvo una relación extramatrimonial.

Maju mantilla fue señalada por su aún esposo por mantener una relación extramatrimonial, según Magaly. Foto: composición LR/Latina
Maju mantilla fue señalada por su aún esposo por mantener una relación extramatrimonial, según Magaly. Foto: composición LR/Latina

Maju Mantilla reapareció en vivo en el programa que conduce, luego de que su aún esposo Gustavo Salcedo le confirmara a Magaly Medina que la exMiss Mundo tuvo una relación extramatrimonial con el productor de 'Arriba mi gente'. A pesar de la controversia, la modelo se mostró tranquila frente a cámaras junto con sus compañeros.

