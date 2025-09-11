Maju Mantilla le recordó a su esposo su ampay con Mariana de la Vega . Foto: composición LR/difusión/Latina/ATV

Maju Mantilla le recordó a su esposo su ampay con Mariana de la Vega . Foto: composición LR/difusión/Latina/ATV

Maju Mantilla se pronunció frente a las recientes declaraciones de su aún esposo, Gustavo Salcedo, quien confirmó en el programa de Magaly Medina que la conductora habría mantenido una relación extramatrimonial con el productor de 'Arriba mi gente', Cristian Rodríguez Portugal. Desde su programa, la exMiss Mundo expresó su molestia y le recordó al empresario el ampay que protagonizó hace dos años con Mariana de la Vega.

“En ningún momento yo hice algún señalamiento, acusación, juicio o mandé indirectas. No lo voy a hacer y tampoco voy a permitir que se hagan hacia mí porque esta separación es entre tú y yo, no le compete a nadie más”, afirmó la conductora en respuesta a las declaraciones del empresario, quien aseguró haber visto a Maju Mantilla junto con su productor en la camioneta de la modelo.

Maju Mantilla le recuerda a su aún esposo Gustavo Salcedo sobre su ampay en hotel con Mariana de la Vega

La exMiss Mundo fue directa al dirigirse a su esposo en pleno programa en vivo, al recordarle el ampay que protagonizó en agosto de 2023, cuando fue ampayado ingresando al hotel Westin en compañía de Mariana de la Vega, imágenes que desataron un escándalo mediático y fuertes críticas contra el empresario. Sin embargo, Maju Mantilla enfatizó que en ese entonces no emitió ningún comentario público ni acusación en su contra.

“Dos años atrás, cuando se difundieron imágenes de estas cámaras de videovigilancia, en ningún momento yo hice algún señalamiento. No lo voy a hacer y tampoco voy a permitir que se hagan hacia mí”, dijo tajante la conductora de Latina, resaltando que en aquella ocasión prefirió mantener silencio por respeto a su familia.

Gustavo Salcedo le confirma a Magaly Medina relación extramatrimonial de Maju Mantilla

En la última edición de 'Magaly TV, la firme', Gustavo Salcedo sorprendió al confirmar que su aún esposa habría mantenido una relación extramatrimonial en 2023 con el productor Cristian Rodríguez, de 48 años, a quien calificó al productor como una persona “sin valores”.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

“No es una persona de mi agrado, es una persona sin valores. Ella sabe que no es de mi agrado”, declaró Salcedo a Magaly Medina, tras reconocer que en una ocasión los habría encontrado juntos en el vehículo de la conductora. Incluso, confirmó a la producción de la popular 'Urraca' que el supuesto romance clandestino ocurrió antes de que se difundiera su propio ampay en el hotel Westin.