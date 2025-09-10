HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

¿Crisis en 'Magaly TV, la firme'? Voz oficial de los ampays habría renunciado en medio de conflictos que sacuden a producción

¿El inicio del fin del programa de Magaly Medina? Histórica voz de los ampays de 'Magaly TV, la firme' habría presentado su renuncia definitiva por enfrentamientos con sus colegas del espacio televisivo de ATV, reveló el periodista Christian Bayro.

'Magaly TV, la firme' afrontaría crisis interna. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
'Magaly TV, la firme' afrontaría crisis interna. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

La interna de 'Magaly TV, la firme' estaría atravesando momentos de tensión tras la presunta renuncia de Nathaly Julca, la reconocida voz que acompañó durante años los promocionales del programa de espectáculos conducido por Magaly Medina. La periodista habría decidido alejarse del espacio por diferencias con otros reporteros del equipo.

El anuncio fue hecho por el comunicador Christian Bayro a través de sus redes sociales, donde reveló detalles sobre los conflictos que afectan a la producción del programa emitido por ATV. La audiencia notó la ausencia de Julca en uno de los últimos avances, lo que encendió las alertas en redes sociales.

Nathaly Julca, voz icónica de los ampays, habría renunciado a 'Magaly TV, la firme'

El pasado fin de semana, el periodista Christian Bayro publicó un video en TikTok que rápidamente se viralizó. En este, confirmó la renuncia de Nathaly Julca a 'Magaly TV, la firme', señalando como motivo principal el ambiente laboral deteriorado entre los integrantes del equipo periodístico. “Hace ya mucho tiempo atrás los reporteros de 'Magaly TV, la firme' están todos peleados”, afirmó Bayro.

Según el comunicador, los roces entre Julca y sus compañeros se habrían intensificado a raíz de la creación de un podcast independiente por parte de los reporteros Jhon Tirado y Gianfranco Pérez. En dicho espacio, los periodistas habrían lanzado comentarios indirectos hacia otras figuras del equipo, lo que habría generado mayor malestar y divisiones internas.

La voz de los ampays dejó de sonar: el impacto en los televidentes

La ausencia de Nathaly Julca no pasó desapercibida. Durante la transmisión del avance promocional del lunes 8 de septiembre de 'Magaly TV, la firme', la tradicional voz femenina fue reemplazada por una masculina, no tan desconocida para la audiencia habitual del programa, ya que se trataba de la voz oficial de ATV. La reacción en redes fue inmediata, con decenas de usuarios preguntando por qué Julca ya no narraba los clips.

Julca se convirtió en una figura clave dentro de la identidad sonora del programa, siendo la voz detrás de emblemáticos casos como el ampay de Christian Domínguez. Su estilo inconfundible marcó una era en la narrativa de los contenidos promocionales de espectáculos. El cambio, por tanto, representa no solo una pérdida operativa, sino también simbólica para la producción de Magaly Medina.

Christian Bayro revela detalles del conflicto entre reporteros de 'Magaly TV, la firme'

En su video, Bayro ofreció más detalles sobre el supuesto clima tóxico que afecta al equipo de prensa. Mencionó específicamente una disputa entre Jhon Tirado, Gianfranco Pérez y Nathaly Julca. Incluso compartió un clip en el que se escucha a los dos primeros lanzar frases polémicas en su podcast, sin mencionar nombres, pero con insinuaciones claras hacia colegas.

El periodista también aseguró que la situación escaló hasta el punto en que Julca ya no se sintió cómoda dentro del equipo. “Nathaly ha renunciado porque no soporta los desplantes de sus compañeros”, afirmó. A pesar del conflicto, señaló que Patrick Llanos, productor del programa, le habría ofrecido a Julca la posibilidad de reconsiderar su decisión. Hasta el momento, Magaly Medina no se ha pronunciado públicamente, aunque Bayro indicó que la conductora ha optado por respetar la elección de su reportera.

