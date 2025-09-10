Alessia Rovegno rompió su silencio y habló sobre su exnovio Hugo García tras la filtración del video íntimo de su saliente Isabela Ladera con el cantante Beéle, hecho que ha conmocionado las redes sociales. La ganadora del Miss Perú Universo 2022 conversó en exclusiva con ‘Amor y fuego’ y mostró su solidaridad con el exchico reality, quien estaría atravesando un mal momento debido a esas imágenes.

“Sí, he leído las noticias. Pero creo que es un tema que no me corresponde. Es un tema muy sensible y un tema privado de Hugo, que espero sepa cómo maneja. Toda mi solidaridad con las personas involucradas. A él le voy a desear lo mejor siempre”, señaló la influencer de 27 años sobre el modelo, con quien mantuvo tres años de relación.

Semanas atrás, Alessia Rovegno grabó una publicidad de perfumes junto a su padre, el empresario culinario Luis Rovegno. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios en redes sociales fue lo joven que luce en las imágenes, al punto de comentar que parecía su hermano y no su papá.

“Me encanta trabajar con él. Mi papá es todo para mí. Es la primera vez que hacemos algo juntos”, contó la modelo al reportero de ‘AyF’.

Cabe recordar que ‘Lucho’ Rovegno mantuvo una relación de casi 25 años con Bárbara Cayó, con quien tuvo dos hijas, Ariana y Alessia Rovegno.

Alessia Rovegno junto a su padre Luis Rovegno. Foto: Instagram.

Alessia Rovegno aclaró su situación sentimental

Tras hacerse público que Isabela Ladera está conociéndose con Hugo García y reveló en un video que está interesada en él, Alessia Rovegno fue consultada sobre si se ha dado una nueva oportunidad en el amor. Sin embargo, descartó esa posibilidad y afirmó estar enfocada en su trabajo

“Estoy tranquila, enfocada en mi trabajo. Ahorita me voy a Estados Unidos al New York Fashion Week y estoy muy motivada por eso. (¿Va a haber Alessia soltero para rato?) exacto, pero no sé, la vida nos puede sorprender, pero por ahora ando tranquila”, explicó la rubia.