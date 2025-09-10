HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
San Marcos suspenden examen de admisión debido a toma
San Marcos suspenden examen de admisión debido a toma      San Marcos suspenden examen de admisión debido a toma      San Marcos suspenden examen de admisión debido a toma      
Entretenimiento

Alessia Rovegno habla por primera vez sobre Hugo García tras la filtración del video de Isabela Ladera: “Le voy a desear lo mejor siempre”

Alessia Rovegno decidió hablar sobre su exnovio Hugo García, quien estaría atravesando un difícil momento personal tras la filtración de un video privado de su saliente Isabela Ladera con el cantante Beéle. 

Alessia Rovegno y Hugo García mantuvieron un romance de 3 años. Foto: Composición LR/Willax/Instagram.
Alessia Rovegno y Hugo García mantuvieron un romance de 3 años. Foto: Composición LR/Willax/Instagram.

Alessia Rovegno rompió su silencio y habló sobre su exnovio Hugo García tras la filtración del video íntimo de su saliente Isabela Ladera con el cantante Beéle, hecho que ha conmocionado las redes sociales. La ganadora del Miss Perú Universo 2022 conversó en exclusiva con ‘Amor y fuego’ y mostró su solidaridad con el exchico reality, quien estaría atravesando un mal momento debido a esas imágenes.

“Sí, he leído las noticias. Pero creo que es un tema que no me corresponde. Es un tema muy sensible y un tema privado de Hugo, que espero sepa cómo maneja. Toda mi solidaridad con las personas involucradas. A él le voy a desear lo mejor siempre”, señaló la influencer de 27 años sobre el modelo, con quien mantuvo tres años de relación.

PUEDES VER: Hugo García es ampayado junto a Alessia Rovegno en Miami tras imágenes 'cariñosas' de exchico reality con Luana Barrón

lr.pe

Alessia Rovegno presumió a su padre y las redes estallan: “Parece tu hermano”

Semanas atrás, Alessia Rovegno grabó una publicidad de perfumes junto a su padre, el empresario culinario Luis Rovegno. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios en redes sociales fue lo joven que luce en las imágenes, al punto de comentar que parecía su hermano y no su papá.

“Me encanta trabajar con él. Mi papá es todo para mí. Es la primera vez que hacemos algo juntos”, contó la modelo al reportero de ‘AyF’.

Cabe recordar que ‘Lucho’ Rovegno mantuvo una relación de casi 25 años con Bárbara Cayó, con quien tuvo dos hijas, Ariana y Alessia Rovegno.   

Alessia Rovegno junto a su padre Luis Rovegno. Foto: Instagram.

Alessia Rovegno junto a su padre Luis Rovegno. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Alessia Rovegno revela por qué terminó con Hugo García tras tres años de relación: “No fue fácil”

lr.pe

Alessia Rovegno aclaró su situación sentimental  

Tras hacerse público que Isabela Ladera está conociéndose con Hugo García y reveló en un video que está interesada en él, Alessia Rovegno fue consultada sobre si se ha dado una nueva oportunidad en el amor. Sin embargo, descartó esa posibilidad y afirmó estar enfocada en su trabajo

“Estoy tranquila, enfocada en mi trabajo. Ahorita me voy a Estados Unidos al New York Fashion Week y estoy muy motivada por eso. (¿Va a haber Alessia soltero para rato?) exacto, pero no sé, la vida nos puede sorprender, pero por ahora ando tranquila”, explicó la rubia.  

Notas relacionadas
Alessia Rovegno confiesa sus sentimientos por Hugo García tras rumores con Isabella Ladera: “Siempre voy a tener amor por él”

Alessia Rovegno confiesa sus sentimientos por Hugo García tras rumores con Isabella Ladera: “Siempre voy a tener amor por él”

LEER MÁS
Hugo García es ampayado junto a Alessia Rovegno en Miami tras imágenes 'cariñosas' de exchico reality con Luana Barrón

Hugo García es ampayado junto a Alessia Rovegno en Miami tras imágenes 'cariñosas' de exchico reality con Luana Barrón

LEER MÁS
Hugo García se luce junto con Alessia Rovegno y aclara si retomaron su relación: "¿Nos ves mal?"

Hugo García se luce junto con Alessia Rovegno y aclara si retomaron su relación: "¿Nos ves mal?"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alejandro Sanz en Lima 2026: fecha, dónde comprar entradas y detalles de su concierto en el Estadio Nacional

Alejandro Sanz en Lima 2026: fecha, dónde comprar entradas y detalles de su concierto en el Estadio Nacional

LEER MÁS
Lesly Águila, de Corazón Serrano, responde conmovedora pregunta sobre su gemela: “Falleció por negligencia”

Lesly Águila, de Corazón Serrano, responde conmovedora pregunta sobre su gemela: “Falleció por negligencia”

LEER MÁS
Laura Pausini en Lima 2026: fecha confirmada, lugar, cuándo inicia la venta de entradas y todo lo que debes saber

Laura Pausini en Lima 2026: fecha confirmada, lugar, cuándo inicia la venta de entradas y todo lo que debes saber

LEER MÁS
Isabella Ladera habría retomado su relación con Beéle pese a intercambio de románticos mensajes con Hugo García

Isabella Ladera habría retomado su relación con Beéle pese a intercambio de románticos mensajes con Hugo García

LEER MÁS
Filtran imágenes de Cielo Fernández de Corazón Serrano junto con cantante de La Única Tropical tras negar romance

Filtran imágenes de Cielo Fernández de Corazón Serrano junto con cantante de La Única Tropical tras negar romance

LEER MÁS
Pamela López lamenta no haber conocido antes a Paul Michael tras revelar que no puede tener hijos: "Es un chico joven"

Pamela López lamenta no haber conocido antes a Paul Michael tras revelar que no puede tener hijos: "Es un chico joven"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Retiro AFP 2025: Fuerza Popular condiciona avance de proyecto de ley a reforma del sistema de pensiones

Policía vivía en residencia del cabecilla de una banda de sicarios y extorsionadores

Entretenimiento

Lesly Águila, de Corazón Serrano, responde conmovedora pregunta sobre su gemela: “Falleció por negligencia”

Alejandro Sanz regresa al Perú el 2026: fecha, lugar del concierto y dónde comprar entradas para su esperado show en el Estadio Nacional

Onelia Molina comete indiscreción sobre relación de Mario Irivarren y su madre, pero él se defiende: "No me difames"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

Ejército: No hay reacciones por incumplimiento de contrato de reparación de helicópteros

Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota