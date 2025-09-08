En una reciente entrevista con el programa 'Amor y fuego', Pamela Franco rompió el silencio y se refirió con firmeza y serenidad a la situación actual de su relación con Christian Cueva. Las declaraciones de la artista surgen en medio de una ola de especulaciones tras los escándalos protagonizados por el jugador en Ecuador, donde fue relacionado con una fiesta privada que habría incluido a otros futbolistas, mujeres y alcohol.

La cantante no solo habló de su vínculo con Cueva, sino también del proceso que ambos atraviesan y la realidad de su relación. Franco aseguró que no teme a una posible infidelidad del futbolista de Emelec.

Pamela Franco sobre Cueva: "Tratando de superar y sanar"

Durante su participación en 'Amor y fuego', Pamela Franco se mostró tranquila, pero directa al referirse a su situación sentimental.

“Estamos dejando fluir, tiempo al tiempo. Nadie tiene nada dicho, pueden pasar muchas cosas, pero mientras tanto, hoy por hoy, se puede decir que estamos más tranquilos, tratando de superar muchas cosas y bueno, tratar de sanar todas aquellas cosas que hacen falta“, señaló la cantante, dejando en claro que, en estos momentos, su relación está estable, pero ambos están sanando poco a poco.

Pamela Franco le preguntó a Christian Cueva por presunta fiesta en Ecuador

Frente a los rumores que vinculan a Christian Cueva con una presunta reunión privada en Ecuador —país donde actualmente milita como futbolista en el club Emelec—, Pamela Franco no evitó el tema y aseguró que habló directamente con él al respecto. Sin embargo, fue enfática al señalar que no se considera portavoz de su pareja.

“Yo he hablado con él, obviamente hablamos de todo y nada, yo lo dejo que él resuelva sus cosas. Yo no soy vocera, él es una persona adulta, él ve la manera de contestar al medio que quiere y yo por mi parte también”, señaló.

Además, al ser consultada sobre una posible infidelidad, Pamela restó importancia a la ubicación del futbolista, afirmando que la fidelidad no depende de la distancia física. “Yo creo que no es Ecuador, no es China, igual él podría estar acá y cuando algo no es, no es, así lo tengas cerca. Nadie sabe lo que vaya a pasar en el futuro; sin embargo, hay que vivir el hoy y tratar de ser felices”, expresó con madurez.