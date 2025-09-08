HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Pamela Franco destapa la verdad detrás de su relación con Christian Cueva: "Tratando de superar cosas y sanar"

¿Problemas? Pamela Franco abrió su corazón dejando en shock con una sincera confesión sobre la realidad y el presente de su romance con el futbolista de Christian Cueva.

Pamela Franco y Christian Cueva llevan más de 2 años de relación. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Pamela Franco y Christian Cueva llevan más de 2 años de relación. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

En una reciente entrevista con el programa 'Amor y fuego', Pamela Franco rompió el silencio y se refirió con firmeza y serenidad a la situación actual de su relación con Christian Cueva. Las declaraciones de la artista surgen en medio de una ola de especulaciones tras los escándalos protagonizados por el jugador en Ecuador, donde fue relacionado con una fiesta privada que habría incluido a otros futbolistas, mujeres y alcohol.

La cantante no solo habló de su vínculo con Cueva, sino también del proceso que ambos atraviesan y la realidad de su relación. Franco aseguró que no teme a una posible infidelidad del futbolista de Emelec.

PUEDES VER: Pamela Franco revela conversación con Christian Cueva por presunta fiesta de 18 horas con jugadores de Emelec

lr.pe

Pamela Franco sobre Cueva: "Tratando de superar y sanar"

Durante su participación en 'Amor y fuego', Pamela Franco se mostró tranquila, pero directa al referirse a su situación sentimental.

“Estamos dejando fluir, tiempo al tiempo. Nadie tiene nada dicho, pueden pasar muchas cosas, pero mientras tanto, hoy por hoy, se puede decir que estamos más tranquilos, tratando de superar muchas cosas y bueno, tratar de sanar todas aquellas cosas que hacen falta“, señaló la cantante, dejando en claro que, en estos momentos, su relación está estable, pero ambos están sanando poco a poco.

PUEDES VER: Christian Cueva impacta al someterse a retoque estético en el rostro para lucir joven: Pamela Franco lo acompañó

lr.pe

Pamela Franco le preguntó a Christian Cueva por presunta fiesta en Ecuador

Frente a los rumores que vinculan a Christian Cueva con una presunta reunión privada en Ecuador —país donde actualmente milita como futbolista en el club Emelec—, Pamela Franco no evitó el tema y aseguró que habló directamente con él al respecto. Sin embargo, fue enfática al señalar que no se considera portavoz de su pareja.

“Yo he hablado con él, obviamente hablamos de todo y nada, yo lo dejo que él resuelva sus cosas. Yo no soy vocera, él es una persona adulta, él ve la manera de contestar al medio que quiere y yo por mi parte también”, señaló.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Además, al ser consultada sobre una posible infidelidad, Pamela restó importancia a la ubicación del futbolista, afirmando que la fidelidad no depende de la distancia física. “Yo creo que no es Ecuador, no es China, igual él podría estar acá y cuando algo no es, no es, así lo tengas cerca. Nadie sabe lo que vaya a pasar en el futuro; sin embargo, hay que vivir el hoy y tratar de ser felices”, expresó con madurez.

Notas relacionadas
Christian Cueva le fue infiel a Pamela Franco en los inicios de su relación, según Vanessa Pumarica: "Ella sufría y lloraba"

Christian Cueva le fue infiel a Pamela Franco en los inicios de su relación, según Vanessa Pumarica: "Ella sufría y lloraba"

LEER MÁS
Christian Cueva impacta al someterse a retoque estético en el rostro para lucir joven: Pamela Franco lo acompañó

Christian Cueva impacta al someterse a retoque estético en el rostro para lucir joven: Pamela Franco lo acompañó

LEER MÁS
Vanessa Pumarica acusa a Christian Cueva de romper su amistad con Pamela Franco: “Si quería alejarnos, lo logró”

Vanessa Pumarica acusa a Christian Cueva de romper su amistad con Pamela Franco: “Si quería alejarnos, lo logró”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Isabella Ladera habría retomado su relación con Beéle a pesar de que Hugo García le dedicaba románticos mensajes

Isabella Ladera habría retomado su relación con Beéle a pesar de que Hugo García le dedicaba románticos mensajes

LEER MÁS
Tilsa Lozano impone exigentes condiciones para que un hombre la conquiste: "Debe tener el mismo estilo de vida que yo o más"

Tilsa Lozano impone exigentes condiciones para que un hombre la conquiste: "Debe tener el mismo estilo de vida que yo o más"

LEER MÁS
Ethel Pozo y su reacción al ser consultada por su madre Gisela Valcárcel tras ser tildada de ‘mentirosa’ por polémica

Ethel Pozo y su reacción al ser consultada por su madre Gisela Valcárcel tras ser tildada de ‘mentirosa’ por polémica

LEER MÁS
Tula Rodríguez sorprende al confesar cómo fue su primer encuentro con Pilar Arana: "A ella le sobra energía"

Tula Rodríguez sorprende al confesar cómo fue su primer encuentro con Pilar Arana: "A ella le sobra energía"

LEER MÁS
Sol Carreño conmueve al revelar la sentida promesa que no pudo cumplir con Jaime Chincha: "El tiempo no llegó"

Sol Carreño conmueve al revelar la sentida promesa que no pudo cumplir con Jaime Chincha: "El tiempo no llegó"

LEER MÁS
Andrea Llosa revela la arriesgada carrera que estudia su hijo mayor y admite su angustia: "Con el Jesús en la boca"

Andrea Llosa revela la arriesgada carrera que estudia su hijo mayor y admite su angustia: "Con el Jesús en la boca"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Indecopi multa a Arcor con más de S/40.000 por publicidad engañosa en los empaques de sus productos que exageraban con relleno

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Efemérides de Venezuela: esta es la lista completa de festividades y celebraciones en septiembre 2025

Espectáculos

Agua Marina lanza nuevo videoclip y detalle desata reacciones en redes: “Los contenedores del Callao”

Isabella Ladera habría retomado su relación con Beéle a pesar de que Hugo García le dedicaba románticos mensajes

Fito Páez ya está en Lima: conoce el posible setlist, los accesos y otros detalles de su esperado concierto en Costa 21

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte: mujer se desmaya luego de saludar a la presidenta durante ceremonia Palacio de Gobierno

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Curwen en La República: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio escribiera la política peruana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota