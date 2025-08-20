Christian Cueva y varios compañeros de club habrían participado de la reunión en casa de un arquero. Foto: composición de LR/Emelec/Extra

Christian Cueva y varios compañeros de club habrían participado de la reunión en casa de un arquero. Foto: composición de LR/Emelec/Extra

Christian Cueva volvió a jugar con Emelec y no pasó mucho tiempo para que se convirtiera en el centro de la noticia, aunque no exactamente por razones deportivas. El volante peruano fue vinculado a una presunta fiesta de casi 18 horas de duración que un grupo de futbolistas del Bombillo organizó tras la victoria ante Técnico Universitario, por la fecha más reciente de la LigaPro.

Según informaron medios del país norteño como Expreso y Extra, alrededor de 10 a 12 jugadores del equipo de Guayaquil, incluido Cueva, realizaron una reunión en la urbanización Ciudad Celeste, en la vía a Samborondón de la ciudad costeña. El ruido de la celebración alertó a los vecinos, quienes pidieron a los involucrados bajar el volumen de la música en múltiples ocasiones, sin éxito.

Christian Cueva y jugadores de Emelec habrían festejado por 18 horas

De acuerdo con testimonios de los residentes del lugar, la juerga se habría iniciado cerca de las 11.00 p. m. del último domingo 17 de agosto, un par de horas después del partido en Ambato, y se extendió hasta más de las 5.00 p. m. del lunes 18.

Otros moradores afirmaron haber escuchado cánticos aparentemente dirigidos al delantero José Angulo: "Que viva el Tin, que viva el Tin!". Además, aseguraron haber visto ingresar al lugar de la reunión, que sería la vivienda de uno de los arqueros del plantel, a hombres y mujeres ajenos al equipo.

Según testigos, 'Aladino' fue uno de los que estuvo presente en la fiesta. Foto: captura de Expreso EC

Emelec se pronunciaría ante escándalo

Tanto Expreso como Extra indicaron que se pusieron en contacto con el área de comunicaciones de Emelec, desde la cual solo atinaron a responder que un directivo del club aclararía este miércoles 20 el tema de los días libres de los jugadores. No obstante, hasta el momento no se ha emitido pronunciamiento alguno.