Pamela Franco revela conversación con Christian Cueva por presunta fiesta de 18 horas con jugadores de Emelec

La reciente aparición de Pamela Franco en el programa 'Amor y fuego' del lunes 8 de septiembre ha generado revuelo, luego de que la cantante confirmara que sostuvo una conversación con Christian Cueva tras los rumores sobre su presunta participación en una fiesta con jugadores del club ecuatoriano Emelec. "Yo he hablado con él, hablamos de todo. Yo lo dejo que él resuelva sus cosas", declaró la cumbiambera, sin entrar en mayores detalles, pero dejando entrever que sí hubo un intercambio reciente con el futbolista.

El medio ecuatoriano 'Expreso' fue el primero en revelar los detalles del evento, reportando que varios jugadores del Emelec habrían protagonizado una fiesta de casi 18 horas tras su victoria frente a Técnico Universitario en la LigaPro 2025. Según vecinos de la urbanización Ciudad Celeste, en la vía a Samborondón, la celebración, que habría tenido fecha hace varias semanas, comenzó cerca de las 11 de la noche en la casa de un arquero del equipo, y se prolongó hasta bien entrada la tarde del lunes, con música a alto volumen, consumo de alcohol y la presencia de mujeres ajenas al ámbito deportivo.

Pamela Franco le preguntó a Christian Cueva por fiesta en Ecuador

En su reciente aparición en 'Amor y fuego', Pamela Franco reveló que sí conversó con Christian Cueva acerca de la polémica fiesta en Ecuador que involucra a varios jugadores de Emelec. Sin embargo, la artista dejó claro que no pretende asumir un rol protagónico en la defensa del futbolista.

“Yo lo dejo que él resuelva sus cosas, yo no soy vocera, él es una persona adulta. Él ve la manera de contestar, el medio que quiere y yo por mi parte también”, declaró, marcando una línea entre su vida personal y la controversia que envuelve a su actual pareja.

¿Christian Cueva le fue infiel a Pamela Franco?

Respecto a los constantes rumores de infidelidad por parte del jugador, Pamela Franco fue enfática en señalar que la desconfianza no depende de la ubicación geográfica. “Creo que no es Ecuador, no es China. Igual, podría estar acá (...) cuando algo no es, no es, así lo tengas cerca”, sostuvo, dejando entrever que la distancia no es el problema, sino las acciones.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Además, la cantante habló sobre el estado actual de su relación con 'Aladino', afirmando que ambos están viviendo el presente sin presiones. “Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro y hay que tratar de vivir el hoy y tratar de ser felices (...) Estamos dejando fluir, tiempo al tiempo, nadie tiene nada dicho, pueden pasar muchas cosas. Hoy por hoy, estamos tranquilos”, expresó Pamela Franco, actual pareja de Christian Cueva.