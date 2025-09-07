Pamela López se pronunció sobre el reciente reencuentro de Christian Cueva con sus tres hijos y sorprendió al enviarle un pedido especial. La empresaria trujillana destacó la actitud positiva que ha tenido el futbolista durante estos días y confesó que espera que mantenga ese comportamiento.

“Espero muchas cosas de Christian, la principal, que se siga comportando como lo ha hecho estos días, porque tengo buenas referencias, mis hijos me han contado cosas bonitas que el papá ha hecho por ellos”, aseguró en el programa Esta noche con La Chola Chabuca.

Pamela López y su mensaje para Christian Cueva tras reencontrarse con sus hijos

Durante su visita al set de La Chola Chabuca, Pamela López habló de los momentos que sus pequeños compartieron con el popular ‘Aladino’, actualmente jugador del Emelec de Ecuador. La empresaria contó que, aunque ella no estuvo presente en la salida, sus hijos le manifestaron lo felices que se sintieron con el reencuentro.

“Ellos estuvieron contentos con esa salida que tuvieron entre padre e hijos”, dijo López, emocionada al relatar la experiencia. No obstante, reveló que sus hijos todavía no conversan abiertamente con Cueva sobre los conflictos personales entre ambos padres. “Todavía no tienen la confianza de poder preguntarle, pero me imagino que la próxima visita lo harán”, agregó, confiando en que el futbolista podrá responder con madurez y acompañado de un profesional.

Pamela López asegura que está feliz que Cueva juegue en Emelec de Ecuador

En otro momento, Pamela López fue consultada sobre el ingreso de Christian Cueva al club Emelec de Ecuador. Su respuesta dejó en claro que mantiene una visión madura y centrada en el bienestar de sus hijos.

“Obviamente me alegró porque mis hijos dependen de eso, es un conjunto de todo”, expresó. Sus palabras fueron aplaudidas por La Chola Chabuca, quien destacó la actitud conciliadora de la empresaria. “Qué chévere, me gusta eso que has dicho, porque al final lo más importante es que a él le vaya bien, a ti también y el resultado son hijos felices”, comentó la conductora.