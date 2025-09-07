HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Pamela López le hace emotiva pedido a Christian Cueva tras reencuentro con sus hijos: "Que siga comportando"

La empresaria trujillana dejó un mensaje para Christian Cueva tras la última salida que tuvo con hijos y destacó la buena actitud del futbolista.

Pamela López se sinceró sobre el reencuentro de Cueva y sus hijos. Foto: composición LR/América TV/ATV
Pamela López se sinceró sobre el reencuentro de Cueva y sus hijos. Foto: composición LR/América TV/ATV

Pamela López se pronunció sobre el reciente reencuentro de Christian Cueva con sus tres hijos y sorprendió al enviarle un pedido especial. La empresaria trujillana destacó la actitud positiva que ha tenido el futbolista durante estos días y confesó que espera que mantenga ese comportamiento.

“Espero muchas cosas de Christian, la principal, que se siga comportando como lo ha hecho estos días, porque tengo buenas referencias, mis hijos me han contado cosas bonitas que el papá ha hecho por ellos”, aseguró en el programa Esta noche con La Chola Chabuca.

PUEDES VER: Pamela López y Paul Michael se emocionan en ‘Esta noche’ al ser consultados sobre posible embarazo de la influencer

lr.pe

Pamela López y su mensaje para Christian Cueva tras reencontrarse con sus hijos

Durante su visita al set de La Chola Chabuca, Pamela López habló de los momentos que sus pequeños compartieron con el popular ‘Aladino’, actualmente jugador del Emelec de Ecuador. La empresaria contó que, aunque ella no estuvo presente en la salida, sus hijos le manifestaron lo felices que se sintieron con el reencuentro.

“Ellos estuvieron contentos con esa salida que tuvieron entre padre e hijos”, dijo López, emocionada al relatar la experiencia. No obstante, reveló que sus hijos todavía no conversan abiertamente con Cueva sobre los conflictos personales entre ambos padres. “Todavía no tienen la confianza de poder preguntarle, pero me imagino que la próxima visita lo harán”, agregó, confiando en que el futbolista podrá responder con madurez y acompañado de un profesional.

PUEDES VER: Atacan a balazos bus de Son del Duke en San Martín de Porres y orquesta cancela todos sus conciertos

lr.pe

Pamela López asegura que está feliz que Cueva juegue en Emelec de Ecuador

En otro momento, Pamela López fue consultada sobre el ingreso de Christian Cueva al club Emelec de Ecuador. Su respuesta dejó en claro que mantiene una visión madura y centrada en el bienestar de sus hijos.

“Obviamente me alegró porque mis hijos dependen de eso, es un conjunto de todo”, expresó. Sus palabras fueron aplaudidas por La Chola Chabuca, quien destacó la actitud conciliadora de la empresaria. “Qué chévere, me gusta eso que has dicho, porque al final lo más importante es que a él le vaya bien, a ti también y el resultado son hijos felices”, comentó la conductora.

Notas relacionadas
Pamela López y Paul Michael se emocionan en ‘Esta noche’ al ser consultados sobre posible embarazo de la influencer

Pamela López y Paul Michael se emocionan en ‘Esta noche’ al ser consultados sobre posible embarazo de la influencer

LEER MÁS
Rosario Sasieta revela cómo es la situación actual entre Pamela López y Cueva: "Un camino de reconciliación"

Rosario Sasieta revela cómo es la situación actual entre Pamela López y Cueva: "Un camino de reconciliación"

LEER MÁS
Pamela López sorprende al aparecer en el mercado junto a Paul Michael con inesperado mensaje: “Del pueblo”

Pamela López sorprende al aparecer en el mercado junto a Paul Michael con inesperado mensaje: “Del pueblo”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Atacan a balazos bus de Son del Duke en San Martín de Porres y orquesta cancela todos sus conciertos

Atacan a balazos bus de Son del Duke en San Martín de Porres y orquesta cancela todos sus conciertos

LEER MÁS
Rossana Fernández Maldonado enfrenta a Israel Dreyfus tras comentarios contra actores: "Fuera de lugar"

Rossana Fernández Maldonado enfrenta a Israel Dreyfus tras comentarios contra actores: "Fuera de lugar"

LEER MÁS
Magaly Medina 'advierte' a Pamela Franco tras retoque para aumentar la libido de Christian Cueva: "¿Qué va a hacer sin pareja en Ecuador?"

Magaly Medina 'advierte' a Pamela Franco tras retoque para aumentar la libido de Christian Cueva: "¿Qué va a hacer sin pareja en Ecuador?"

LEER MÁS
Fiorella Rodríguez 'encara' a Magaly Medina por acusarla de retocar sus fotos frente su novio de 29 años: "Tan acabada no estoy"

Fiorella Rodríguez 'encara' a Magaly Medina por acusarla de retocar sus fotos frente su novio de 29 años: "Tan acabada no estoy"

LEER MÁS
Andrea Llosa expone cómo quedó su casa tras fiesta que hizo su hijo de 20 años: "Dénme fuerzas"

Andrea Llosa expone cómo quedó su casa tras fiesta que hizo su hijo de 20 años: "Dénme fuerzas"

LEER MÁS
Pamela López y Paul Michael se emocionan en ‘Esta noche’ al ser consultados sobre posible embarazo de la influencer

Pamela López y Paul Michael se emocionan en ‘Esta noche’ al ser consultados sobre posible embarazo de la influencer

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Espectáculos

Mamá de Jefferson Farfán habría llorado y llamado a su sobrino ‘Cri Cri’ tras salir de la cárcel: “Siempre creí en ti”

Expareja de ‘Chiquito’ Flores denuncia que no firma a su hijo y recibe pensión insuficiente: “El bebé te necesita”

Pamela López admite que exige a Christian Cueva pensión de más de S/60.000: “No hay por qué alarmarse”

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota