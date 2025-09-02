Pamela López se presentó en el set de 'Magaly TV, la firme' para contar más detalles de la reciente conciliación a la que llegó con Christian Cueva sobre el régimen de visitas. El volante de la selección peruana arribó hace unos días a Perú y señaló que estaba dispuesto plenamente a ver a sus hijos. Este pedido fue atendido por la influencer quien, asegura, brindó todas las facilidades para que el reencuentro entre sus pequeños y su padre se pueda concretar, sin embargo, López expuso un grave inconveniente: el futbolista de Emelec habría descuidado por completo a su hija de 6 años, dejándola al cuidado de un aparente desconocido.

"Hoy día sí me incomodó, porque no hizo las cosas bien, no se coordinó bien", expresó la actual pareja de Paul Michael ante la atentada mirada de Magaly Medina. La conductora de ATV quedó impactada ante la revelación de López e hizo un llamado a todos los padres de familia para que tengan los cuidados pertinentes con sus hijos, a fin de evitar inconvenientes mayores a futuro.

Pamela López molesta con Christian Cueva por descuidar a su hija

El regreso de Christian Cueva no pasó desapercibido. El volante de la 'blanquirroja' tuvo un emotivo reencuentro con sus hijos, fruto de su matrimonio con Pamela López. En los últimos días, se filtraron imágenes de una nueva salida de 'Cuevita' con los menores. López indicó que fue ella quien le permitió al jugador de fútbol esta nueva salida, pese a que no le correspondía, sin embargo, terminó muy incómoda por un fatal descuido que habría cometido el padre de sus hijos.

Christian Cueva se reencuentra con sus hijos con Pamela López. Captura ATV.

Según expuso la ahora creadora de contenidos, Christian Cueva Bravo habría optado por dejar a su menor hija de 6 años con un desconocido, mientras él optaba por irse a almorzar antes de recoger a su segundo hijo. "Mis hijos salen en horarios distintos. Recogió a la más chiquitita, se fue a almorzar, la dejó con un desconocido mientras recogía al segundo. Eso es lo que me cuenta mi hija", señaló López.

En esa misma línea, Pamela aclaró que debido a este tipo de descuidos, siempre solicita que una nana de confianza esté en las salidas que tenga Christian Cueva con sus hijos menores de edad. "Claro, son pequeños. Está chiquita, tiene 6 años, pero gracias a Dios me cuenta todo. Me dijo que estaba con un desconocido y que papá le dijo que la espere con él porque estaba almorzando", apuntó Pamela López.