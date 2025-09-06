Pamela López sorprende al aparecer en el mercado junto a Paul Michael con inesperado mensaje: “Del pueblo”

Pamela López muestra cada vez su faceta como influencer desde su separación con el famoso "Aldino" y en esta ocasión no pasó desapercibida su aparición en un conocido mercado de Lima. La aún esposa de Christian Cueva, con quien mantiene un proceso legal por el aumento de la pensión alimenticia de sus hijos, se dejó ver en un escenario poco habitual para ella: el mercado de Unicachi.

La frase “Del pueblo”, pronunciada por Paul Michael y acompañada por la naturalidad de Pamela, fue interpretada como un gesto de cercanía con la gente, un mensaje de que no necesita lujos para seguir adelante ni para demostrar quién es.

¿Qué dijo Pamela López acerca de su visita en el mercado junto a Paul Michael?

Lejos de los reflectores y las cámaras de televisión, la empresaria apareció acompañada de Paul Michael, con quien compartió en redes sociales.

La influencer muestra primero a Paul Michael sosteniendo la cámara mientras lanza un mensaje cargado de naturalidad y sencillez: “Bueno, mi gente, estamos en Unicachi, del pueblo para el pueblo”. En ese instante, enfoca a Pamela López, quien con una sonrisa responde de manera espontánea y ligera: “Turisteando”.

Aunque en el clip no se hace mención alguna al proceso legal que mantiene contra el futbolista por el incremento de la pensión, muchos usuarios interpretaron esta aparición como una especie de “respuesta indirecta”. Y es que mientras en los tribunales se discute la estabilidad económica de sus pequeños, Pamela López prefiere mostrarse como una mujer que sigue adelante, disfrutando de su día a día y, sobre todo, de su faceta de madre y trabajadora.

Lo cierto es que esta salida al mercado de Unicachi muestra una faceta distinta de Pamela López: más libre, más ligera y, sobre todo, más conectada con las experiencias cotidianas que muchos viven día a día. Mientras tanto, su situación legal con Christian Cueva continúa avanzando, y será la justicia quien determine el desenlace de la disputa por la pensión de sus hijos.