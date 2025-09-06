HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Espectáculos

Pamela López sorprende al aparecer en el mercado junto a Paul Michael con inesperado mensaje: “Del pueblo”

Pamela López sorprende a todos al mostrarse en el mercado junto a Paul Michael, dejando un peculiar mensaje.

Pamela López visita el mercado junto a Paul Michael. Foto: Composición LR/ Captura.
Pamela López visita el mercado junto a Paul Michael. Foto: Composición LR/ Captura.

Pamela López muestra cada vez su faceta como influencer desde su separación con el famoso "Aldino" y en esta ocasión no pasó desapercibida su aparición en un conocido mercado de Lima. La aún esposa de Christian Cueva, con quien mantiene un proceso legal por el aumento de la pensión alimenticia de sus hijos, se dejó ver en un escenario poco habitual para ella: el mercado de Unicachi.

La frase “Del pueblo”, pronunciada por Paul Michael y acompañada por la naturalidad de Pamela, fue interpretada como un gesto de cercanía con la gente, un mensaje de que no necesita lujos para seguir adelante ni para demostrar quién es.

ACERCA DE: Rosario Sasieta reveló el motivo por el que dejo de ser abogada de Pamela López en juicio en contra Christian Cueva: “No hay pleito"

lr.pe

¿Qué dijo Pamela López acerca de su visita en el mercado junto a Paul Michael?

Lejos de los reflectores y las cámaras de televisión, la empresaria apareció acompañada de Paul Michael, con quien compartió en redes sociales.

La influencer muestra primero a Paul Michael sosteniendo la cámara mientras lanza un mensaje cargado de naturalidad y sencillez: “Bueno, mi gente, estamos en Unicachi, del pueblo para el pueblo”. En ese instante, enfoca a Pamela López, quien con una sonrisa responde de manera espontánea y ligera: “Turisteando”.

Aunque en el clip no se hace mención alguna al proceso legal que mantiene contra el futbolista por el incremento de la pensión, muchos usuarios interpretaron esta aparición como una especie de “respuesta indirecta”. Y es que mientras en los tribunales se discute la estabilidad económica de sus pequeños, Pamela López prefiere mostrarse como una mujer que sigue adelante, disfrutando de su día a día y, sobre todo, de su faceta de madre y trabajadora.

Lo cierto es que esta salida al mercado de Unicachi muestra una faceta distinta de Pamela López: más libre, más ligera y, sobre todo, más conectada con las experiencias cotidianas que muchos viven día a día. Mientras tanto, su situación legal con Christian Cueva continúa avanzando, y será la justicia quien determine el desenlace de la disputa por la pensión de sus hijos.

Notas relacionadas
Rosario Sasieta reveló el motivo por el que dejo de ser abogada de Pamela López en juicio en contra Christian Cueva: “No hay pleito"

Rosario Sasieta reveló el motivo por el que dejo de ser abogada de Pamela López en juicio en contra Christian Cueva: “No hay pleito"

LEER MÁS
Dayron Martín sorprender al aclarar si tuvo un romance clandestino con Pamela López: Anelhí Arías se habría molestado

Dayron Martín sorprender al aclarar si tuvo un romance clandestino con Pamela López: Anelhí Arías se habría molestado

LEER MÁS
Pamela López tiene inesperada reacción cuando vidente le pregunta si está embarazada de Paul Michael

Pamela López tiene inesperada reacción cuando vidente le pregunta si está embarazada de Paul Michael

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jazmín Pinedo se reencuentra con su expareja Jesús Neyra y aparentan ser desconocidos: "Creo que nos hemos cruzado"

Jazmín Pinedo se reencuentra con su expareja Jesús Neyra y aparentan ser desconocidos: "Creo que nos hemos cruzado"

LEER MÁS
Christopher Gianotti le recuerda a Magaly Medina cuando la coqueteaba y Úrsula Boza reacciona en vivo: "Te tiraba maicito"

Christopher Gianotti le recuerda a Magaly Medina cuando la coqueteaba y Úrsula Boza reacciona en vivo: "Te tiraba maicito"

LEER MÁS
Mark Vito Villanella viaja con Leslie Echevarría a Estados Unidos, pero ocurre lo impensado: “No tiene para pagar el taxi”

Mark Vito Villanella viaja con Leslie Echevarría a Estados Unidos, pero ocurre lo impensado: “No tiene para pagar el taxi”

LEER MÁS
Melissa Klug se emociona al halagar a Raúl Marquina, padre de su primera hija Gianella, y le dedica emotivo mensaje: "Nunca la abandonó"

Melissa Klug se emociona al halagar a Raúl Marquina, padre de su primera hija Gianella, y le dedica emotivo mensaje: "Nunca la abandonó"

LEER MÁS
Fiorella Rodríguez 'encara' a Magaly Medina por acusarla de retocar sus fotos frente su novio de 29 años: "Tan acabada no estoy"

Fiorella Rodríguez 'encara' a Magaly Medina por acusarla de retocar sus fotos frente su novio de 29 años: "Tan acabada no estoy"

LEER MÁS
Magaly Medina 'advierte' a Pamela Franco tras retoque para aumentar la libido de Christian Cueva: "¿Qué va a hacer sin pareja en Ecuador?"

Magaly Medina 'advierte' a Pamela Franco tras retoque para aumentar la libido de Christian Cueva: "¿Qué va a hacer sin pareja en Ecuador?"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Espectáculos

Mamá de Jefferson Farfán habría llorado y llamado a su sobrino ‘Cri Cri’ tras salir de la cárcel: “Siempre creí en ti”

Expareja de ‘Chiquito’ Flores denuncia que no firma a su hijo y recibe pensión insuficiente: “El bebé te necesita”

Pamela López admite que exige a Christian Cueva pensión de más de S/60.000: “No hay por qué alarmarse”

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota