En una reciente entrevista con Magaly Medina, Pamela López habló por primera vez con claridad sobre el dinero que recibe del futbolista Christian Cueva para la manutención de sus hijos. La empresaria e influencer enfrentó las críticas y explicó que los S/12.000 mensuales no son un lujo, sino una necesidad básica para garantizar el bienestar de los tres menores que tiene con el jugador. "La que es mamá, entenderá", aseguró.

Durante su participación en el programa 'Magaly TV, la firme', López detalló que estos gastos incluyen educación, alimentación, transporte y salud. Además, hizo un llamado a la empatía, especialmente de las madres, al recalcar que mantener a tres niños en Lima conlleva múltiples responsabilidades económicas.

Pamela López se defiende por pensión de S/12.000

Pamela López respondió a los cuestionamientos sobre la pensión que el futbolista le entrega mensualmente. Lejos de guardar silencio, la influencer aseguró que los S/12.000 que recibe por parte de Christian Cueva son destinados exclusivamente al cuidado de sus tres hijos, y no forman parte de un estilo de vida lujoso.

"Todo el tiempo estoy comprando cosas a mis hijos y no es que yo me dé la gran vida o que pretenda tener la vida de antes, porque soy realista", expresó López durante la entrevista. Añadió que debe asumir todos los gastos por triplicado, ya que todo lo que adquiere para uno de sus hijos, también lo debe comprar para los otros dos. “Si le compras a uno, tienes que comprar a los tres”, remarcó.

La influencer también manifestó su disposición para llegar a un acuerdo formal con Cueva en beneficio de los menores. “Sí, estoy de acuerdo, Magaly. Me gustaría sentarme con él, poder conversar y llegar a ese acuerdo de alimentación”, señaló. Según explicó, los temas legales entre ambos aún no están del todo resueltos y existen puntos pendientes por definir.

Hijos de Christian Cueva estarían sin seguro de salud desde marzo

Uno de los aspectos más preocupantes que reveló Pamela López fue la falta de cobertura médica de sus hijos. De acuerdo con su testimonio, desde marzo de este año los tres menores no cuentan con un seguro de salud activo, debido a que Christian Cueva no lo ha pagado.

“Contábamos con un seguro anual que era cerca de S/15.000, que yo lo cubrí el año pasado y que él me lo devolvió, pero acabó el contrato en marzo”, dijo. Este seguro incluía tanto a los niños como a ella misma, por lo que la ausencia de esta cobertura deja a los menores expuestos ante cualquier emergencia médica.

Durante la entrevista, Magaly Medina calificó la situación como “muy irresponsable” y subrayó los altos costos de la atención médica privada en el país. Ante esto, Pamela reiteró su deseo de llegar a una conciliación adecuada con Christian Cueva para asegurar la estabilidad y salud de los menores.