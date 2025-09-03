HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP
Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     
Espectáculos

Pamela López manda fuerte mensaje ante críticas por pensión de S/12 mil que da Christian Cueva: "La que es mamá, entenderá"

La aún esposa de Christian Cueva, Pamela López, impactó con su inesperada defensa ante los cuestionamientos que se le hacen por recibir una pensión de S/12.000 para sus hijos por parte de la actual pareja de Pamela Franco.

Pamela López y Christian Cueva tienen 3 hijos en común. Foto: Composición LR/Captura/ATV/Captura/Facebook
Pamela López y Christian Cueva tienen 3 hijos en común. Foto: Composición LR/Captura/ATV/Captura/Facebook

En una reciente entrevista con Magaly Medina, Pamela López habló por primera vez con claridad sobre el dinero que recibe del futbolista Christian Cueva para la manutención de sus hijos. La empresaria e influencer enfrentó las críticas y explicó que los S/12.000 mensuales no son un lujo, sino una necesidad básica para garantizar el bienestar de los tres menores que tiene con el jugador. "La que es mamá, entenderá", aseguró.

Durante su participación en el programa 'Magaly TV, la firme', López detalló que estos gastos incluyen educación, alimentación, transporte y salud. Además, hizo un llamado a la empatía, especialmente de las madres, al recalcar que mantener a tres niños en Lima conlleva múltiples responsabilidades económicas.

PUEDES VER: Pamela López sorprende con curiosa reacción en vivo tras ver besos y caricias de Christian Cueva con Pamela Franco

lr.pe

Pamela López se defiende por pensión de S/12.000

Pamela López respondió a los cuestionamientos sobre la pensión que el futbolista le entrega mensualmente. Lejos de guardar silencio, la influencer aseguró que los S/12.000 que recibe por parte de Christian Cueva son destinados exclusivamente al cuidado de sus tres hijos, y no forman parte de un estilo de vida lujoso.

"Todo el tiempo estoy comprando cosas a mis hijos y no es que yo me dé la gran vida o que pretenda tener la vida de antes, porque soy realista", expresó López durante la entrevista. Añadió que debe asumir todos los gastos por triplicado, ya que todo lo que adquiere para uno de sus hijos, también lo debe comprar para los otros dos. “Si le compras a uno, tienes que comprar a los tres”, remarcó.

La influencer también manifestó su disposición para llegar a un acuerdo formal con Cueva en beneficio de los menores. “Sí, estoy de acuerdo, Magaly. Me gustaría sentarme con él, poder conversar y llegar a ese acuerdo de alimentación”, señaló. Según explicó, los temas legales entre ambos aún no están del todo resueltos y existen puntos pendientes por definir.

PUEDES VER: Pamela López consternada al revelar que Christian Cueva habría dejado al cuidado de un 'desconocido' a su hija de 6 años

lr.pe

Hijos de Christian Cueva estarían sin seguro de salud desde marzo

Uno de los aspectos más preocupantes que reveló Pamela López fue la falta de cobertura médica de sus hijos. De acuerdo con su testimonio, desde marzo de este año los tres menores no cuentan con un seguro de salud activo, debido a que Christian Cueva no lo ha pagado.

“Contábamos con un seguro anual que era cerca de S/15.000, que yo lo cubrí el año pasado y que él me lo devolvió, pero acabó el contrato en marzo”, dijo. Este seguro incluía tanto a los niños como a ella misma, por lo que la ausencia de esta cobertura deja a los menores expuestos ante cualquier emergencia médica.

Durante la entrevista, Magaly Medina calificó la situación como “muy irresponsable” y subrayó los altos costos de la atención médica privada en el país. Ante esto, Pamela reiteró su deseo de llegar a una conciliación adecuada con Christian Cueva para asegurar la estabilidad y salud de los menores.

Notas relacionadas
Pamela López sorprende con curiosa reacción en vivo tras ver besos y caricias de Christian Cueva con Pamela Franco

Pamela López sorprende con curiosa reacción en vivo tras ver besos y caricias de Christian Cueva con Pamela Franco

LEER MÁS
Pamela López habla de su relación actual con Christian Cueva y cuenta cómo se comunica con el futbolista peruano: ''Nos tratamos como Sra. López y Sr. Cueva”

Pamela López habla de su relación actual con Christian Cueva y cuenta cómo se comunica con el futbolista peruano: ''Nos tratamos como Sra. López y Sr. Cueva”

LEER MÁS
Pamela López consternada al revelar que Christian Cueva habría dejado al cuidado de un 'desconocido' a su hija de 6 años

Pamela López consternada al revelar que Christian Cueva habría dejado al cuidado de un 'desconocido' a su hija de 6 años

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela López sorprende con curiosa reacción en vivo tras ver besos y caricias de Christian Cueva con Pamela Franco

Pamela López sorprende con curiosa reacción en vivo tras ver besos y caricias de Christian Cueva con Pamela Franco

LEER MÁS
Carlos Galdós expone distanciamiento de su hija por varios meses tras dura decisión en su educación: "¿Por qué tendría?"

Carlos Galdós expone distanciamiento de su hija por varios meses tras dura decisión en su educación: "¿Por qué tendría?"

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Pamela López habla de su relación actual con Christian Cueva y cuenta cómo se comunica con el futbolista peruano: ''Nos tratamos como Sra. López y Sr. Cueva”

Pamela López habla de su relación actual con Christian Cueva y cuenta cómo se comunica con el futbolista peruano: ''Nos tratamos como Sra. López y Sr. Cueva”

LEER MÁS
Pamela López consternada al revelar que Christian Cueva habría dejado al cuidado de un 'desconocido' a su hija de 6 años

Pamela López consternada al revelar que Christian Cueva habría dejado al cuidado de un 'desconocido' a su hija de 6 años

LEER MÁS
Patricio Parodi 'cuestiona' a Paolo Guerrero y le dice de todo por su rendimiento en Alianza Lima: "Él va a cobrar nada más, ¿qué juega?"

Patricio Parodi 'cuestiona' a Paolo Guerrero y le dice de todo por su rendimiento en Alianza Lima: "Él va a cobrar nada más, ¿qué juega?"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, miércoles 3 de septiembre

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, miércoles 03 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Venezuela vs Argentina, últimas noticias EN VIVO: horario, canales de TV y posibles alineaciones por las Eliminatorias 2026

Espectáculos

Pamela López consternada al revelar que Christian Cueva habría dejado al cuidado de un 'desconocido' a su hija de 6 años

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos, arquero de Alianza Lima, y se disculpa en vivo

Carlos Galdós expone distanciamiento de su hija por varios meses tras dura decisión en su educación: "¿Por qué tendría?"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Congresista de EE.UU pide a su gobierno que no financie a las FF.AA. y Policía de Perú tras Ley de Amnistía

Juliana Oxenford dice que Dina Boluarte sí se irá "por la puerta grande", pero directo a Santa Mónica

Captan a Juan José Santiváñez en reunión con abogado de Sada Goray: "Es mi amigo personal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota