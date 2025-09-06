‘Esta noche’, el programa de la Chola Chabuca, regresa con una íntima entrevista a Pamela López y su pareja Paul Michael, el 6 de septiembre. Foto: captura/América TV | Foto: captura/América TV

‘Esta noche’, programa que conduce la Chola Chabuca, vuelve a las pantallas este sábado 6 de septiembre con una íntima entrevista con Pamela López. A diferencia de su última visita a América Televisión, la influencer norteña estará acompañada de su pareja Paul Michael. “La pareja que genera titulares nos abre su corazón en ‘Esta noche’”, dice la voz en off del programa, a propósito de sus últimos acuerdos con Christian Cueva.

En un breve adelanto de ‘Esta noche’, que se emite los sábados a las 10:00 p.m., se muestra a Pamela López llegando al set del programa conducido por la Chola Chabuca. Segundo después, la exesposa de Cueva es sorprendida por el cantante Paul Michael, quien semanas atrás fue retirado de la Orquesta Candela.

¿Pamela López está embarazada?



Uno de los momentos más llamativos del avance que dio a conocer ‘Esta noche’ a través de sus redes sociales es cuando un vidente le lee las cartas a Pamela López y Paul Michael. “Tienes acá la carta de embarazo”, se le escucha decir al tarotista, mientras que la pareja no puede ocultar su sorpresa.

Luego, el vidente sorprende a Pamela con una pregunta muy directa: “¿Estás embarazada actualmente?”, a lo que la influencer responde con una tímida sonrisa. Recién, en el programa de este sábado se sabrá si López está en la dulce espera.

Además, Pamela López dará detalles de cómo es su relación actual con el padre de sus hijos. “Todos quieren oír su verdad, pero ella nos eligió para revelar detalles de su conciliación”, se escucha en el avance del programa. Como se recuerda, la trujillana fue noticia en los últimos días tras confirmar que le pidió a Cueva S/60 mil de pensión para sus hijos.

“Es verdad lo que comenta la doctora (la petición de S/60 mil de pensión), pero nunca te dan lo que solicitas, así que no hay por qué alarmarse”, respondió Pamela López tras las declaraciones de su abogada.

