HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores
Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores     Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores     Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores     
Espectáculos

Pamela López y Paul Michael se emocionan en ‘Esta noche’ al ser consultados sobre posible embarazo de la influencer

En el adelanto de 'Esta noche' se revela un momento sorprendente donde un vidente sugiere que Pamela López podría estar embarazada, provocando reacciones inesperadas en la pareja.

‘Esta noche’, el programa de la Chola Chabuca, regresa con una íntima entrevista a Pamela López y su pareja Paul Michael, el 6 de septiembre. Foto: captura/América TV
‘Esta noche’, el programa de la Chola Chabuca, regresa con una íntima entrevista a Pamela López y su pareja Paul Michael, el 6 de septiembre. Foto: captura/América TV | Foto: captura/América TV

‘Esta noche’, programa que conduce la Chola Chabuca, vuelve a las pantallas este sábado 6 de septiembre con una íntima entrevista con Pamela López. A diferencia de su última visita a América Televisión, la influencer norteña estará acompañada de su pareja Paul Michael. “La pareja que genera titulares nos abre su corazón en ‘Esta noche’”, dice la voz en off del programa, a propósito de sus últimos acuerdos con Christian Cueva.

En un breve adelanto de ‘Esta noche’, que se emite los sábados a las 10:00 p.m., se muestra a Pamela López llegando al set del programa conducido por la Chola Chabuca. Segundo después, la exesposa de Cueva es sorprendida por el cantante Paul Michael, quien semanas atrás fue retirado de la Orquesta Candela.

PUEDES VER: Rosario Sasieta revela cómo es la situación actual entre Pamela López y Cueva: 'Un camino de reconciliación'

lr.pe

¿Pamela López está embarazada?

Uno de los momentos más llamativos del avance que dio a conocer ‘Esta noche’ a través de sus redes sociales es cuando un vidente le lee las cartas a Pamela López y Paul Michael. “Tienes acá la carta de embarazo”, se le escucha decir al tarotista, mientras que la pareja no puede ocultar su sorpresa.

Luego, el vidente sorprende a Pamela con una pregunta muy directa: “¿Estás embarazada actualmente?”, a lo que la influencer responde con una tímida sonrisa. Recién, en el programa de este sábado se sabrá si López está en la dulce espera.

Además, Pamela López dará detalles de cómo es su relación actual con el padre de sus hijos. “Todos quieren oír su verdad, pero ella nos eligió para revelar detalles de su conciliación”, se escucha en el avance del programa. Como se recuerda, la trujillana fue noticia en los últimos días tras confirmar que le pidió a Cueva S/60 mil de pensión para sus hijos.

“Es verdad lo que comenta la doctora (la petición de S/60 mil de pensión), pero nunca te dan lo que solicitas, así que no hay por qué alarmarse”, respondió Pamela López tras las declaraciones de su abogada.

Notas relacionadas
Rosario Sasieta revela cómo es la situación actual entre Pamela López y Cueva: "Un camino de reconciliación"

Rosario Sasieta revela cómo es la situación actual entre Pamela López y Cueva: "Un camino de reconciliación"

LEER MÁS
Pamela López sorprende al aparecer en el mercado junto a Paul Michael con inesperado mensaje: “Del pueblo”

Pamela López sorprende al aparecer en el mercado junto a Paul Michael con inesperado mensaje: “Del pueblo”

LEER MÁS
Rosario Sasieta reveló el motivo por el que dejo de ser abogada de Pamela López en juicio en contra Christian Cueva: “No hay pleito"

Rosario Sasieta reveló el motivo por el que dejo de ser abogada de Pamela López en juicio en contra Christian Cueva: “No hay pleito"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Atacan a balazos bus de Son del Duke en San Martín de Porres y orquesta cancela todos sus conciertos

Atacan a balazos bus de Son del Duke en San Martín de Porres y orquesta cancela todos sus conciertos

LEER MÁS
Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

LEER MÁS
Jazmín Pinedo se reencuentra con su expareja Jesús Neyra y aparentan ser desconocidos: "Creo que nos hemos cruzado"

Jazmín Pinedo se reencuentra con su expareja Jesús Neyra y aparentan ser desconocidos: "Creo que nos hemos cruzado"

LEER MÁS
Hermanos Yaipén marcan distancia y confirman que no invitaron a Grupo 5 a su aniversario: “Las relaciones son familiares”

Hermanos Yaipén marcan distancia y confirman que no invitaron a Grupo 5 a su aniversario: “Las relaciones son familiares”

LEER MÁS
Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: "Súper orgullosa"

Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: "Súper orgullosa"

LEER MÁS
Alfredo Benavides lamenta distanciamiento con su último hijo y hace mea culpa en su rol de padre: "El tiempo va curando"

Alfredo Benavides lamenta distanciamiento con su último hijo y hace mea culpa en su rol de padre: "El tiempo va curando"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Espectáculos

Mamá de Jefferson Farfán habría llorado y llamado a su sobrino ‘Cri Cri’ tras salir de la cárcel: “Siempre creí en ti”

Expareja de ‘Chiquito’ Flores denuncia que no firma a su hijo y recibe pensión insuficiente: “El bebé te necesita”

Pamela López admite que exige a Christian Cueva pensión de más de S/60.000: “No hay por qué alarmarse”

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota