Susan Ochoa se ofusca con concursante de 'Mande quien mande' por no aprenderse la letra y leerla en su celular: "Es parte de la responsabilidad"

La ganadora de Viña del Mar le aconsejó al participante de 'Mande quien mande' la importancia de la preparación y el respeto al público al momento de cantar.

Susan Ochoa también aconsejó al participante de 'MQM'. Foto: composición LR/difusión/América TV
Susan Ochoa también aconsejó al participante de 'MQM'. Foto: composición LR/difusión/América TV

Un tenso momento se vivió en el programa 'Mande quien mande' cuando Susan Ochoa expresó su incomodidad frente a un concursante que participaba en el segmento que busca a la nueva voz masculina de La Bella Luz. La cantante peruana se mostró molesta al notar que Dostin del Águila, uno de los participantes, cantaba leyendo la letra de la canción desde su celular.

La ganadora de la Gaviota de Viña del Mar interrumpió la presentación y lanzó una dura crítica en vivo. “Es parte de la responsabilidad y el respeto que al menos tenemos que saber la letra. Para una sola canción has debido venir aprendido o al menos inventártela, porque en el escenario tienes que hacerlo”, expresó.

PUEDES VER: Leyla Chihuán se emociona con tremendo regalo de su novia por sus 50 años: así la sorprendió la joven

Susan Ochoa su molesta contra concursante por no aprenderse la letra de canción

El participante, proveniente de Chimbote, eligió interpretar el tema 'En vida' de La Bella Luz, pero su desempeño generó sorpresa en el jurado integrado por Susan Ochoa, André Silva y Brunella Torpoco. Sobre todo en la cantante peruana, quien recalcó que en un concurso televisado lo mínimo esperado es estar preparado con la canción seleccionada.

La intervención de María Pía Copello, conductora del programa, buscó defender al joven participante argumentando que incluso artistas consagrados recurren a monitores para recordar las letras. Sin embargo, Susan Ochoa reafirmó que la responsabilidad es clave: “Yo tengo en mi cabeza más de 20 canciones, y aun así a veces me apoyo, pero para una sola canción debiste venir preparado”, señaló.

PUEDES VER: Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: 'Súper orgullosa'

Participante de 'MQM' responde y recibe segunda oportunidad

Tras la crítica, Dostin del Águila explicó que había ensayado otras canciones y no sabía que debía interpretar específicamente ese tema. Aun así, se le dio una segunda oportunidad acompañado por un integrante de La Bella Luz. Aunque logró completar su participación, finalmente no pudo pasar a la siguiente etapa del concurso.

Al cerrar el momento, Susan Ochoa, ya más calmada, le aconsejó que se aprenda la letra para futuras presentaciones y recordó que en el escenario “hay que salvar el momento y no quedarse callado”. Su intervención, aunque severa, dejó claró en los participantes de la competencia la importancia de la disciplina y el profesionalismo en la música.

