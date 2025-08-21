Carlos Vílchez protagonizó un divertido y sorpresivo momento en el set de 'Mande quien mande'. El presentador, popular por su personaje de La Carlota, quedó visiblemente impactado cuando María Pía Copello expuso en vivo que su hijo se había comprometido. La revelación de esta noticia tomó por sorpresa al humorista, quien reaccionó con una expresión de total asombro y terminó 'desmayándose' frente a las cámaras.

Ante esta escena, los integrantes de Los Hermanos Yaipén, presentes en el programa de América TV junto con Pamela Franco, intervinieron rápidamente para sostenerlo y evitar que cayera al suelo, mientras María Pía no podía contener su risa.

Carlos Vílchez se 'desmaya' tras revelarse que su hijo se comprometió

Todo ocurrió el 20 de agosto en el set de 'Mande quien mande', cuando el programa abordó un tema inesperado: el compromiso de Jeancarlo Vílchez, hijo de Carlos Vílchez. En plena transmisión, María Pía Copello lanzó la bomba con una pregunta que dejó a todos en silencio: "En las redes de tu hijo, ¿él no ha publicado la pedida de mano y la chica está enseñando un anillo, o yo estoy mal?". Lo que nadie anticipó fue la reacción del humorista, quien fingió un desmayo tan convincente que los integrantes de Los Hermanos Yaipén tuvieron que sostenerlo para evitar que cayera al suelo.

Por supuesto, todo se trató de una broma. Fiel a su estilo, Vílchez se recompuso rápidamente y lanzó con humor: "¡Todavía no quiero que vuele!". En medio de risas, Copello le sugirió que aceptara la situación y tomara ejemplo de su hijo. Además, no perdió la oportunidad de enfocar el anillo que lucía la prometida de Jeancarlo, destacando su diseño y valor: "Ha invertido su platita", comentó entre risas.

El momento fue compartido por 'MQM' en sus redes sociales, donde añadieron un guiño al conductor: "¡Una cosa de locos! La Carlota no puede escuchar que su hijo se ha comprometido porque se desmaya. ¿Será que es un papá celoso?".

¿Quién es Jeancarlo Vílchez, el hijo de Carlos Vílchez?

Jeancarlo Vílchez es el hijo mayor del reconocido humorista peruano Carlos Vílchez. Aunque ha mantenido un perfil bajo durante gran parte de su vida, el joven, quien culminó sus estudios en Periodismo Deportivo, ha demostrado tener una relación muy cercana con su progenitor, a quien considera su mayor inspiración. En televisión, no dudó en expresar su admiración con palabras que conmovieron al comediante: "Prometo ser tu orgullo y, por lo menos, ser la mitad de exitoso que tú".

A pesar de que no le gusta exponerse ante las cámaras, Jeancarlo ha comenzado a abrirse camino en el mundo de los medios, colaborando con espacios deportivos como 'Tu zona de gol'. Su aparición en televisión no solo reveló el vínculo afectivo que mantiene con su padre, sino también su determinación por construir una carrera propia, lejos de la sombra del humor que caracteriza a Carlos Vílchez.