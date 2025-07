El crecimiento de La Bella Luz va más allá de su éxito musical. Óscar Junior Custodio, heredero e integrante del grupo de cumbia, anunció con orgullo la adquisición de tres camiones y un bus de transporte público, destinados a facilitar los traslados del equipo y sus equipos de sonido en todo el país. La noticia fue compartida en sus redes sociales con un emotivo mensaje de agradecimiento.

“Agradecidos siempre con el cariño de la gente, y con mis padres, Oscar Custodio y Pilar Torres Tulljme, por enseñarnos a soñar en grande, sin olvidar de dónde venimos”, escribió el joven cantante. Además, resaltó que esta inversión permitirá llevar la música de La Bella Luz a más rincones del Perú.

Publicación de Oscar Junior Custodio. Foto: Instagram

Heredero de La Bella Luz celebra compra de 4 camiones para el grupo de cumbia

El hijo del fundador de La Bella Luz compartió con orgullo la reciente adquisición de cuatro unidades propias que permitirán al grupo transportar su sonido, luces y pantallas a cada presentación. Acompañado de fotografías, expresó su agradecimiento al público y al equipo que los acompaña en cada paso. “Con mucho cariño queremos contarles que ahora contamos con cuatro unidades propias para transportar nuestro sonido, luces y pantalla a cada presentación. Es un gran paso para nosotros, y todo esto ha sido posible gracias al amor del público y al trabajo constante de nuestro equipo”, escribió.

Por su parte, el grupo también se pronunció en sus redes sociales destacando el significado emocional detrás de esta adquisición. “No hablamos solo de una herramienta de trabajo, sino de un símbolo de lucha, y de fe. Este nuevo compañero de camino llega gracias a Dios, a nuestras familias, y a ustedes, nuestro querido público, que con su amor constante hacen posible que los sueños sigan creciendo”, indicaron. Además, resaltaron el valor del esfuerzo colectivo: “Nada de esto sería posible sin el sacrificio de cada uno en esta familia que es La Bella Luz. Hemos aprendido que lo que se alcanza con esfuerzo y humildad se valora el doble… y este logro es de todos”.

Vocalista de La Bella Luz anuncia su salida de La Bella Luz

Durante varios meses, La Bella Luz enfrentó una etapa difícil marcada por renuncias constantes. Aunque se intentó mantener la estabilidad, recientemente se confirmó la salida de Alejandra Guerrero, una de sus voces más representativas. El 19 de julio, la cantante anunció oficialmente su retiro de la agrupación luego de casi dos años de pertenecer al elenco. “Hoy cierro una etapa muy especial en mi vida. Después de casi dos años, me despido de la orquesta. Agradezco de corazón al Sr. Oscar Custodio y su familia por la oportunidad, el respeto y el apoyo durante todo este tiempo”, expresó en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

Si bien Alejandra Guerrero no explicó las razones de su salida, aseguró que continuará con nuevos proyectos musicales. “Me llevo grandes recuerdos y aprendizaje, y seguiré adelante en el camino de la música con nuevos proyectos y muchas ganas”, añadió. No obstante, tras su anuncio, surgieron rumores sobre un supuesto caso de acoso laboral, difundido por un influencer que incluso mostró un chat como prueba. La artista, hasta el momento, no se ha pronunciado sobre estas versiones.