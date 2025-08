María Pía Copello chotea a Mario Irivarren tras negarse a ir a ‘Mande quien mande’: "Tampoco te iba a invitar"

María Pía Copello fue invitada al programa 'Good Time', donde participó en una amena conversación junto a Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe. Durante el diálogo, el integrante de 'Esto es guerra' se sinceró y confesó que habían sido pocas las veces que asistió al programa 'Mande quien mande' (MQM), ya que actualmente prefiere mantener un perfil bajo respecto a su vida privada. “Sí he ido, pero en esta nueva etapa de mi vida no pretendo visitar ningún programa, ni podcast, ni lugares que me inviten”, comentó el chico reality.

La declaración no pasó desapercibida y provocó una inmediata reacción de María Pía Copello, quien, entre risas, le respondió con ironía: aseguró que, de todas maneras, no pensaba invitarlo al programa, generando carcajadas entre los demás conductores del podcast. A pesar del momento incómodo, Mario Irivarren aclaró que siempre fue tratado con respeto y cordialidad en el set de 'MQM'.

María Pía Copello chotea a Mario Irivarren tras negarse a ir a su programa 'Mande quien mande'

Mario Irivarren reveló que evita asistir a programas de televisión o podcasts del medio, lo que provocó la inmediata reacción de María Pía Copello. La conductora le respondió que su decisión probablemente depende del enfoque del tema. “Lo que pasa es que si fuera diferente y no fuéramos a abordar algo tuyo, probablemente irías, porque sabes a lo que vas”, le comentó.

Ante eso, el chico reality respondió con sinceridad: “Por eso lo evito”, aunque aclaró que en el programa siempre lo trataron bien. “Igual, en Mande quien mande son chéveres”, afirmó. Entre risas, María Pía Copello le contestó en tono bromista: “Allí también te vamos a tratar con amor, ah. Te vamos a decir ‘siéntate aquí, mi amor’”.

Mario Irivarren y Onelia Molina son captados juntos tras su viaje en Chile

El programa 'América hoy' difundió las primeras imágenes de una posible reconciliación entre los participantes de 'Esto es guerra', captándolos juntos en el aeropuerto. Las cámaras siguieron cada paso de la pareja, quienes evitaron responder a las preguntas de la prensa, aunque su cercanía y actitud cómplice no pasaron desapercibidas.

Lo que más llamó la atención fue el gesto romántico del conductor de 'Good Time', Mario Irivarren, quien no solo ayudó a Onelia Molina con las maletas, sino que también le dijo: “Sube no más, sube, mi amor”, mientras le abría la puerta de la camioneta. La escena dejó entrever que la relación habría sido retomada, aunque ninguno de los dos dio declaraciones al respecto.