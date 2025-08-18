Valeria Zapata, vocalista de La Bella Luz, anuncia su salida definitiva del grupo y conmueve: "Hoy cierro una etapa"
Mediante sus redes sociales, Valeria Zapata Arenas, una de las voces más queridas de La Bella Luz, despertó la intriga de todos sus seguidores al revelar que su etapa en la agrupación llegó a su final.
Valeria Zapata Arenas, vocalista de La Bella Luz, reveló el lunes 18 de agosto una noticia que conmocionó a todos sus seguidores en redes sociales: no continuará más en la agrupación de cumbia y mandó un fraterno agradecimiento a Oscar Costudio y su esposa Pilar Torres por la oportunidad brindada en el escenario musical.
Valeria Zapata de La Bella Luz. Captura: Facebook
Noticia en desarrollo...