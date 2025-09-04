HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: "Súper orgullosa"

Con gran emoción, Tilsa Salazar aplaudió el trabajo de Katia Condos en 'Planchando el despecho' y emocionó con un mensaje de orgullo.

Tilsa Salazar le dedica emotivo mensaje a su madre Katia Condos. Foto: composición LR/América TV
Tilsa Salazar le dedica emotivo mensaje a su madre Katia Condos. Foto: composición LR/América TV

Tilsa Salazar, la hija mayor de Katia Condos y Federico Salazar, sorprendió al reaparecer frente a las cámaras de televisión para brindar su apoyo incondicional a su madre durante su participación en el show 'Planchando el despecho'. La joven de 20 años no ocultó la emoción que sentía al ver a su madre en el escenario y le dedicó unas conmovedoras palabras.

“Súper orgullosa de ella, en verdad súper emocionada porque sé que ha estado chambeando un montón para esto y nada, feliz porque amo este show. Lo he visto 1000 veces y lo veré 1000 veces más”, aseguró la hija del Federico Salazar en declaraciones a 'Más Espectáculo', dejando en claro la admiración y cariño que siente por Katia Condos.

Mamá de Jefferson Farfán habría llorado y llamado a su sobrino 'Cri Cri' tras salir de la cárcel: 'Siempre creí en ti'

lr.pe

Tilsa Salazar apoya a su madre Katia Condos en su participación en ‘Planchando el despecho’

El emotivo gesto de Tilsa no pasó desapercibido, pues mostró el vínculo especial que mantiene con su madre, a quien acompañó en una de las funciones del exitoso show. La joven le dedicó un mensaje directo: “Mami, te amo con todo mi ser, eres mi reina, eres la mujer más increíble que conozco y estoy muy orgullosa de ser tu hija”.

Pero no solo se trató de un momento familiar con su madre, sino también con su padre Federico Salazar. La influencer celebró recientemente los 65 años de su padre, a quien sorprendió con un regalo especial: una corbata y medias para que luzca en el noticiero. “Ahí voy a estar chequeando a ver si la use”, comentó entre risas.

Mark Vito Villanella viaja con Leslie Echevarría a Estados Unidos, pero ocurre lo impensado: 'No tiene para pagar el taxi'

lr.pe

¿Quién es Tilsa Salazar, la hija de Katia Condos y Federico Salazar?

Tilsa Salazar ha estado vinculada al mundo artístico desde muy pequeña. A los 14 años brindó una entrevista en 'América Espectáculos' donde contó detalles de su participación en la obra musical 'Billy Elliot'. Además, tuvo su primera aparición en el espectáculo navideño 'Ropoponpom', dirigido por Almendra Gomelsky, con el que encantó a las familias en una temporada especial.

Hoy, a sus 20 años, Tilsa Salazar combina su pasión por el baile con su faceta como creadora de contenido en Instagram y TikTok, donde comparte sus viajes y aficiones con miles de seguidores.

