Leyla Chihuán se emociona con tremendo regalo de su novia por sus 50 años: así la sorprendió la joven

Abril Cárdenas, 21 años menor que la exvoleibolista Leyla Chihuán, la sorprendió en su habitación por su cumpleaños y compartieron juntas un grato momento. 

Leyla Chihuán y Abril Cárdenas estarían juntas desde agosto de 2024. Foto: Composición LR/Instagram.
Leyla Chihuán y Abril Cárdenas estarían juntas desde agosto de 2024. Foto: Composición LR/Instagram.

Leyla Chihuán festejó sus 50 años este jueves 4 de septiembre y fue sorprendida por su novia, Abril Cárdenas, quien le preparó una tremenda sorpresa: un gran ramo de flores, una pequeña torta, fotografías que retratan los momentos más especiales de su romance y una habitación decorada de globos.

“Happy birthday a mi soulmate, mi mejor amiga, mi cómplice, la real role model. Festejo tu vida hoy y siempre”, escribió la joven a Chihuán, quien es 21 años menor que la excongresista, en su cuenta oficial de Instagram.

Leyla Chihuán celebró su cumpleaños 50 junto a su novia, Abril Cárdenas. Foto: Instagram.

Leyla Chihuán celebró su cumpleaños 50 junto a su novia, Abril Cárdenas. Foto: Instagram.

Leyla Chihuán se emocionó con la sorpresa de su novia y le dedicó mensaje

Leyla Chihuán se emocionó por el romántico gesto de su novia, Abril Cárdenas, y compartió en redes sociales todos los obsequios que recibió. En las imágenes se les ve celebrando con una copa de vino en la habitación decorada con globos. Además, la exvoleibolista le agradeció por el detalle y le dedicó un emotivo mensaje.

“Gracias, por tanto. Hoy lo disfruto y sé que lo merezco. Celebro mi vida y estoy feliz por lo logrado. Mis hijos, mi familia, los buenos amigos, la esencia de los días y tenerte siempre cerca. Feliz cumple a mí. Te adoro”, compartió Leyla en su post.

¿Cómo comenzó el amor entre Leyla Chihuán y Abril Cárdenas?

Leyla Chihuán brindó una entrevista a Verónica Linares para su podcast, donde contó cómo conoció a su actual pareja, Abril Cárdenas. Confesó que el primer acercamiento ocurrió durante los Juegos Olímpicos 2024 gracias a las redes sociales.

“Yo me acuerdo que estaba en París y colgaba (en Instagram) el día a día que hacía con los chicos de la delegación peruana. Me llega un mensaje que decía algo así como: 'amo tu actitud y tu carácter'. Al día siguiente, me puso algo y yo volví a reaccionar con una carita, entonces, ella me dice 'qué antipática', pero no contesto porque tengo miedo”, señaló la exdeportista.

