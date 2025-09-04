HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Espectáculos

Pamela López admite que exige a Christian Cueva pensión de más de S/60.000: “No hay por qué alarmarse”

La aún esposa de Christian Cueva explicó que la elevada pensión responde a los gastos reales de sus tres hijos, aunque enfatizó que “nunca te dan lo que solicitas”.

Pamela López y Christian Cueva tienes 3 hijos. Foto: composición LR/difusión
Pamela López y Christian Cueva tienes 3 hijos. Foto: composición LR/difusión

Pamela López, la aún esposa del futbolista Christian Cueva, aclaró los rumores sobre la pensión de alimentos que reclama para sus tres hijos en común. La empresaria trujillana respaldó las declaraciones de su defensa legal, quien aseguró que el jugador podría destinar hasta el 60% de su sueldo para la manutención. Sin embargo, la popular 'KittyPam' precisó que los 64.000 soles que solicita, podría variar según lo que determinen los jueces.

“Si es verdad lo que la doctora comenta es correcto, pero en realidad es en base a lo que él percibe lo que corresponde en la pensión. Nunca te dan lo que solicitas, así que no hay por qué alarmarse”, declaró Pamela Loópez, dejando en claro que se trata de una solicitud inicial.

PUEDES VER: Revelan la reacción de mamá de Jefferson Farfán tras liberación de su sobrino "Cri Cri": 'Llorando'

lr.pe

Pamela López confiesa gastos tras reconocer que exige más de S/60.000 a Cueva

La empresaria reveló que actualmente sus hijos perciben 12.000 soles mensuales de pensión anticipada, pero gran parte de ese monto se destina directamente a su educación. “De los 12.000, 8.000 son para el colegio y solo se puede hacer uso de 4.000, mientras que yo pago todo lo extra demás”, explicó.

En paralelo, Pamela López y Christian Cueva llegaron a una conciliación respecto a las visitas de los menores, aunque el monto final de la pensión aún no ha sido definido judicialmente. La situación generó debate debido al alto valor de la cifra solicitada en comparación con los ingresos actuales del futbolista.

PUEDES VER: Pamela López sorprende con curiosa reacción en vivo tras ver besos y caricias de Christian Cueva con Pamela Franco

lr.pe

Magaly lanza fuerte critica a Pamela López por exigir más de S/60.000 a Cueva

La conductora Magaly Medina no fue ajena al tema y cuestionó la suma que estaría pidiendo la todavía esposa del jugador. Según comentó en su programa, la cifra parece “desproporcionada” frente al momento deportivo que atraviesa Cueva.

“Supongo que ella y su exabogada habrán hecho la investigación necesaria para saber cuánto percibe Cueva y pedirle 60.000 soles. Según ella, Cueva estaría ganando 100.000 soles, pero su carrera está en caída. Al menos más de 12 tendría que darles porque son chicos acostumbrados a un nivel de vida, pero ningún juez le va a conceder esa cifra”, sostuvo la periodista.

Notas relacionadas
Magaly critica el monto que Pamela López pide a Christian Cueva por la pensión de sus hijos: "Ni que fuera Messi"

Magaly critica el monto que Pamela López pide a Christian Cueva por la pensión de sus hijos: "Ni que fuera Messi"

LEER MÁS
Rosario Sasieta reveló el motivo por el que dejo de ser abogada de Pamela López en juicio en contra Christian Cueva: “No hay pleito"

Rosario Sasieta reveló el motivo por el que dejo de ser abogada de Pamela López en juicio en contra Christian Cueva: “No hay pleito"

LEER MÁS
Rosario Sasieta sorprende al confesar que Christian Cueva le volvió a escribir a Pamela López: "Él le manda un mensaje"

Rosario Sasieta sorprende al confesar que Christian Cueva le volvió a escribir a Pamela López: "Él le manda un mensaje"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mark Vito Villanella viaja con Leslie Echevarría a Estados Unidos, pero ocurre lo impensado: “No tiene para pagar el taxi”

Mark Vito Villanella viaja con Leslie Echevarría a Estados Unidos, pero ocurre lo impensado: “No tiene para pagar el taxi”

LEER MÁS
Magaly critica el monto que Pamela López pide a Christian Cueva por la pensión de sus hijos: "Ni que fuera Messi"

Magaly critica el monto que Pamela López pide a Christian Cueva por la pensión de sus hijos: "Ni que fuera Messi"

LEER MÁS
Carlos Galdós expone distanciamiento de su hija por varios meses tras dura decisión en su educación: "¿Por qué tendría?"

Carlos Galdós expone distanciamiento de su hija por varios meses tras dura decisión en su educación: "¿Por qué tendría?"

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Revelan la reacción de mamá de Jefferson Farfán tras liberación de su sobrino "Cri Cri": "Llorando"

Revelan la reacción de mamá de Jefferson Farfán tras liberación de su sobrino "Cri Cri": "Llorando"

LEER MÁS
Pamela López consternada al revelar que Christian Cueva habría dejado al cuidado de un 'desconocido' a su hija de 6 años

Pamela López consternada al revelar que Christian Cueva habría dejado al cuidado de un 'desconocido' a su hija de 6 años

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Caen 'Los Topos': banda que robaba cables de telefonía de buzones en Santa Anita

Mastergrama: solucionario del jueves 4 de setiembre de 2025

La propuesta de El Frontón busca engañar a los peruanos

Espectáculos

Revelan la reacción de mamá de Jefferson Farfán tras liberación de su sobrino "Cri Cri": "Llorando"

Influencer Zully sorprende al anunciar su participación en el Miss Perú: “Luchen por sus sueños”

Mark Vito Villanella viaja con Leslie Echevarría a Estados Unidos, pero ocurre lo impensado: “No tiene para pagar el taxi”

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Congreso aprobó declarar como "organización terrorista" al Cártel de los Soles, banda vinculada a Nicolás Maduro

Rafael Vela sobre excarcelación de Martín Vizcarra: "Nuestra preocupación es que pueda eludir la acción de la justicia"

Alejandro Toledo: PJ dicta condena de 13 años y 4 meses de prisión contra expresidente por Caso Ecoteva

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota