Pamela López, la aún esposa del futbolista Christian Cueva, aclaró los rumores sobre la pensión de alimentos que reclama para sus tres hijos en común. La empresaria trujillana respaldó las declaraciones de su defensa legal, quien aseguró que el jugador podría destinar hasta el 60% de su sueldo para la manutención. Sin embargo, la popular 'KittyPam' precisó que los 64.000 soles que solicita, podría variar según lo que determinen los jueces.

“Si es verdad lo que la doctora comenta es correcto, pero en realidad es en base a lo que él percibe lo que corresponde en la pensión. Nunca te dan lo que solicitas, así que no hay por qué alarmarse”, declaró Pamela Loópez, dejando en claro que se trata de una solicitud inicial.

Pamela López confiesa gastos tras reconocer que exige más de S/60.000 a Cueva

La empresaria reveló que actualmente sus hijos perciben 12.000 soles mensuales de pensión anticipada, pero gran parte de ese monto se destina directamente a su educación. “De los 12.000, 8.000 son para el colegio y solo se puede hacer uso de 4.000, mientras que yo pago todo lo extra demás”, explicó.

En paralelo, Pamela López y Christian Cueva llegaron a una conciliación respecto a las visitas de los menores, aunque el monto final de la pensión aún no ha sido definido judicialmente. La situación generó debate debido al alto valor de la cifra solicitada en comparación con los ingresos actuales del futbolista.

Magaly lanza fuerte critica a Pamela López por exigir más de S/60.000 a Cueva

La conductora Magaly Medina no fue ajena al tema y cuestionó la suma que estaría pidiendo la todavía esposa del jugador. Según comentó en su programa, la cifra parece “desproporcionada” frente al momento deportivo que atraviesa Cueva.

“Supongo que ella y su exabogada habrán hecho la investigación necesaria para saber cuánto percibe Cueva y pedirle 60.000 soles. Según ella, Cueva estaría ganando 100.000 soles, pero su carrera está en caída. Al menos más de 12 tendría que darles porque son chicos acostumbrados a un nivel de vida, pero ningún juez le va a conceder esa cifra”, sostuvo la periodista.