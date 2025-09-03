HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Revelan la reacción de mamá de Jefferson Farfán tras liberación de su sobrino "Cri Cri": "Llorando"

El primo de la ‘Foquita’ recuperó su libertad después de once meses en prisión, y la mamá de Jefferson Farfán sorprendió con su respuesta.

Exponen la reacción de la mamá de Farfán sobre libertad de su sobrino. Foto: Composición LR/Captura.
Exponen la reacción de la mamá de Farfán sobre libertad de su sobrino. Foto: Composición LR/Captura.

La familia de Jefferson Farfán vuelve a estar en el centro de la atención, pero esta vez no por el exfutbolista, sino por su primo, conocido como Cri Cri. Tras once meses en prisión, el joven recuperó su libertad en medio de rumores.

Sin embargo, lo que más ha generado revuelo no ha sido únicamente su salida de la cárcel, sino la inesperada reacción de la madre del popular “Foquita”, doña Charo, quien además es la tía de Cristian. Sus palabras y gestos de emoción se conocieron gracias a las declaraciones del periodista Richard Apolo en un podcast, donde reveló detalles que pocos conocían de este episodio familiar.

Revelan la respuesta de la mamá de Jefferson Farfán tras libertad de su sobrino “Cri Cri”

Apolo contó, durante una entrevista con otra colega, que doña Charo no pudo ocultar su emoción al enterarse de la liberación de su sobrino. Según relató, la madre del exjugador del Schalke 04 y Alianza Lima habría tenido comunicación directa con “Cri Cri” apenas salió de prisión, demostrando así el fuerte vínculo. El periodista narró que, de acuerdo con fuentes cercanas, la mamá de Farfán habría derramado lágrimas de alegría en ese momento.

Mientras en los últimos meses circularon múltiples especulaciones, versiones y críticas, la revelación de Apolo sorprende a todos. Según lo que él mismo detalló, la madre de Farfán no solo celebró la salida de Cristian de prisión, sino que se mostró profundamente agradecida porque finalmente se hacía justicia con alguien en quien nunca dejó de confiar.

“Cuando salió de la cárcel hace unos días Cristian, tuvo comunicación con la mamá del dueño de la casa y estaba muy contenta, llorando, muy feliz de que haya recuperado su libertad. Ella siempre le decía, lo que me cuentan algunas fuentes, que confiaba plenamente en su inocencia. ‘Me siento contenta, yo siempre creí en ti’, fueron sus palabras”, relató Apolo, generando sorpresa en quienes escuchaban el podcast.

