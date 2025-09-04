En la emisión del miércoles 3 de septiembre de Magaly TV, La Firme, la conductora volvió a referirse a la polémica entre Pamela López y Christian Cueva por la pensión de sus hijos.

Según Magaly, la influencer y empresaria estaría solicitando más de S/60.000 mensuales al futbolista, quien actualmente le entrega S/12.000, un monto que, para ella, difícilmente se justificará ante un juez considerando sus ingresos en Ecuador.

Magaly cuestiona monto pedido a Cueva

La “urraca” cuestionó la cifra que la exabogada Rosario Sasieta habría comentado, señalando que sería complicado que se conceda una pensión tan alta, dado el salario del jugador del Emelec.

“¡Sesenta mil soles mensuales! Pero, ¿qué? Ni que Cueva ganara un súper dinero en Ecuador. Porque él, su carrera, ella misma lo ha reconocido, está de capa caída, ¿no? Sesenta y cuatro mil soles mensuales […] Yo creo que ese más bien es todo su sueldo que él recibe allá en Ecuador. O hasta menos, de repente. Supongamos que él gane quince mil, no le va a alcanzar pues sesenta y cuatro mil, tendría que prestarse plata”, declaró Magaly.

En esa misma línea, la conductora de espectáculos consideró que el pedido es exagerado y analizó el impacto que tendría sobre la vida de los hijos y el estilo de vida al que están acostumbrados.

“Me parece un pedido exagerado. Yo creo que ningún juez le va a conceder tanto dinero. Estamos hablando de Cristian Cueva, no de Lionel Messi ni de Cristiano Ronaldo. Cueva ya tiene la carrera, pero ha desperdiciado muchísimo de su vida, ya todos sabemos cómo […] Son chicos que estaban acostumbrados a un cierto nivel de vida, ¿no? Tendría que cambiarles de colegio, ponerlos en un colegio más barato. No creo que él quiera hacer eso”, comentó.

Pamela explica la situación económica de sus hijos

Tras revelarse el monto que estaría solicitando al padre de sus hijos, Pamela se comunicó con una reportera de Magaly TV, La Firme, para explicar como se distribuyen los ingresos que recibe, recalcando que todo el dinero va para ellos y sus gastos esenciales.

“Finalmente, como ya se expuso, mis hijos perciben doce mil soles, de los cuales solamente se puede hacer uso de cuatro mil, porque ocho mil van para el colegio. Entre esos cuatro mil tengo que pagar mi mantenimiento, servicios, alimentación, recreación, salud, vestimenta, extras y más”, señaló la empresaria.