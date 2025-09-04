HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Espectáculos

Magaly critica el monto que Pamela López pide a Christian Cueva por la pensión de sus hijos: "Ni que fuera Messi"

La conductora cuestionó el pedido de más de S/60.000 mensuales, mientras López explicó que los S/12.000 que actualmente recibe, son para los gastos de sus hijos.

Magaly Medina cuestiona monto que Pamela López pediría a Cueva por la pensión de sus hijos. Foto: Composición LR
Magaly Medina cuestiona monto que Pamela López pediría a Cueva por la pensión de sus hijos. Foto: Composición LR

En la emisión del miércoles 3 de septiembre de Magaly TV, La Firme, la conductora volvió a referirse a la polémica entre Pamela López y Christian Cueva por la pensión de sus hijos.

Según Magaly, la influencer y empresaria estaría solicitando más de S/60.000 mensuales al futbolista, quien actualmente le entrega S/12.000, un monto que, para ella, difícilmente se justificará ante un juez considerando sus ingresos en Ecuador.

PUEDES VER Rosario Sasieta reveló el motivo por el que dejo de ser abogada de Pamela López en juicio en contra Christian Cueva: “No hay pleito"

lr.pe

Magaly cuestiona monto pedido a Cueva

La “urraca” cuestionó la cifra que la exabogada Rosario Sasieta habría comentado, señalando que sería complicado que se conceda una pensión tan alta, dado el salario del jugador del Emelec.

“¡Sesenta mil soles mensuales! Pero, ¿qué? Ni que Cueva ganara un súper dinero en Ecuador. Porque él, su carrera, ella misma lo ha reconocido, está de capa caída, ¿no? Sesenta y cuatro mil soles mensuales […] Yo creo que ese más bien es todo su sueldo que él recibe allá en Ecuador. O hasta menos, de repente. Supongamos que él gane quince mil, no le va a alcanzar pues sesenta y cuatro mil, tendría que prestarse plata”, declaró Magaly.

PUEDES VER Pamela López responde tajante si permitirá que Pamela Franco acompañe a Christian Cueva cuando salga con sus hijos

lr.pe

En esa misma línea, la conductora de espectáculos consideró que el pedido es exagerado y analizó el impacto que tendría sobre la vida de los hijos y el estilo de vida al que están acostumbrados.

“Me parece un pedido exagerado. Yo creo que ningún juez le va a conceder tanto dinero. Estamos hablando de Cristian Cueva, no de Lionel Messi ni de Cristiano Ronaldo. Cueva ya tiene la carrera, pero ha desperdiciado muchísimo de su vida, ya todos sabemos cómo […] Son chicos que estaban acostumbrados a un cierto nivel de vida, ¿no? Tendría que cambiarles de colegio, ponerlos en un colegio más barato. No creo que él quiera hacer eso”, comentó.

Pamela explica la situación económica de sus hijos

Tras revelarse el monto que estaría solicitando al padre de sus hijos, Pamela se comunicó con una reportera de Magaly TV, La Firme, para explicar como se distribuyen los ingresos que recibe, recalcando que todo el dinero va para ellos y sus gastos esenciales.

“Finalmente, como ya se expuso, mis hijos perciben doce mil soles, de los cuales solamente se puede hacer uso de cuatro mil, porque ocho mil van para el colegio. Entre esos cuatro mil tengo que pagar mi mantenimiento, servicios, alimentación, recreación, salud, vestimenta, extras y más”, señaló la empresaria.  

Notas relacionadas
Dayanita es captada con nuevo galán en actitudes cariñosas y Magaly Medina lanza fuerte critica: "Lo tenía de adorno al otro"

Dayanita es captada con nuevo galán en actitudes cariñosas y Magaly Medina lanza fuerte critica: "Lo tenía de adorno al otro"

LEER MÁS
Pamela López habla de su relación actual con Christian Cueva y cuenta cómo se comunica con el futbolista peruano: ''Nos tratamos como Sra. López y Sr. Cueva”

Pamela López habla de su relación actual con Christian Cueva y cuenta cómo se comunica con el futbolista peruano: ''Nos tratamos como Sra. López y Sr. Cueva”

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Galdós expone distanciamiento de su hija por varios meses tras dura decisión en su educación: "¿Por qué tendría?"

Carlos Galdós expone distanciamiento de su hija por varios meses tras dura decisión en su educación: "¿Por qué tendría?"

LEER MÁS
Pamela López consternada al revelar que Christian Cueva habría dejado al cuidado de un 'desconocido' a su hija de 6 años

Pamela López consternada al revelar que Christian Cueva habría dejado al cuidado de un 'desconocido' a su hija de 6 años

LEER MÁS
Pamela López sorprende con curiosa reacción en vivo tras ver besos y caricias de Christian Cueva con Pamela Franco

Pamela López sorprende con curiosa reacción en vivo tras ver besos y caricias de Christian Cueva con Pamela Franco

LEER MÁS
'La Segura', esposa de Baladán, revela su situación actual con María Pía tras polémica: "Estaba incómoda"

'La Segura', esposa de Baladán, revela su situación actual con María Pía tras polémica: "Estaba incómoda"

LEER MÁS
Pamela López habla de su relación actual con Christian Cueva y cuenta cómo se comunica con el futbolista peruano: ''Nos tratamos como Sra. López y Sr. Cueva”

Pamela López habla de su relación actual con Christian Cueva y cuenta cómo se comunica con el futbolista peruano: ''Nos tratamos como Sra. López y Sr. Cueva”

LEER MÁS
Pamela López responde tajante si permitirá que Pamela Franco acompañe a Christian Cueva cuando salga con sus hijos

Pamela López responde tajante si permitirá que Pamela Franco acompañe a Christian Cueva cuando salga con sus hijos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Caen 'Los Topos': banda que robaba cables de telefonía de buzones en Santa Anita

Mastergrama: solucionario del jueves 4 de setiembre de 2025

La propuesta de El Frontón busca engañar a los peruanos

Espectáculos

Revelan la reacción de mamá de Jefferson Farfán tras liberación de su sobrino "Cri Cri": "Llorando"

Influencer Zully sorprende al anunciar su participación en el Miss Perú: “Luchen por sus sueños”

Mark Vito Villanella viaja con Leslie Echevarría a Estados Unidos, pero ocurre lo impensado: “No tiene para pagar el taxi”

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Congreso aprobó declarar como "organización terrorista" al Cártel de los Soles, banda vinculada a Nicolás Maduro

Rafael Vela sobre excarcelación de Martín Vizcarra: "Nuestra preocupación es que pueda eludir la acción de la justicia"

Alejandro Toledo: PJ dicta condena de 13 años y 4 meses de prisión contra expresidente por Caso Ecoteva

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota