La exabogada de Pamela López, Rosario Sasieta, se presentó en el programa 'América hoy' para revelar el monto real que la aún esposa de Christian Cueva exige como pensión de alimentos para sus tres hijos. Según detalló, la cifra solicitada asciende a 64.000 soles mensuales, muy superior a los 12.000 soles que actualmente recibe como pensión anticipada, monto que fue establecido de manera provisional por el juez.

En esa línea, la exministra de la Mujer señaló que espera que el futbolista pueda llegar a una nueva conciliación junto con el abogado de Pamela López, el doctor Zamora Vega. Sin embargo, aclaró la denuncia por violencia física y psicológica que la aún esposa de Cueva mantiene contra el jugador del Emelec de Ecuador, la cual continúa en trámite.

Rosario Sasieta revela que Pamela López exige S/64.000 como pensión para sus hijos

Hace unas semanas, Pamela López reveló que Christian Cueva le deposita 12.000 soles mensuales como pensión para sus tres hijos. Sin embargo, este monto corresponde a la pensión anticipada que dispuso el juez, mientras que en la demanda de alimentos la verdadera cifra exigida asciende a 64.000 soles al mes, es decir, más de 20.000 soles por cada hijo. Esta información fue expuesta en el programa 'América hoy', donde la empresaria trujillana estuvo acompañada de su nueva defensa legal, el abogado Gino Paolo Zamora Vega.

El letrado explicó que la prioridad es lograr un acuerdo conciliatorio entre las partes, aunque dejó abierta la posibilidad de seguir con el proceso en caso no se llegue a un entendimiento. “La idea es siempre llegar a un acuerdo conciliatorio. Sin embargo, si es que no hubiese algún acuerdo, obviamente a ir por lo perdido”, señaló. Sin embargo, evitó precisar hasta qué monto mínimo estarían dispuestos a aceptar como pensión definitiva para los hijos de la aún esposa del futbolista.

PUEDES VER: Pamela López sorprende con curiosa reacción en vivo tras ver besos y caricias de Christian Cueva con Pamela Franco

Nuevo abogado de Pamela López explica cómo se definió el monto de pensión de alimentos para los hijos de Cueva

El abogado Gino Paolo Zamora, nueva defensa de Pamela López, explicó cómo se calcula la pensión de alimentos solicitada a Christian Cueva. “La norma es clara, se puede pedir alimentos hasta el 60% del ingreso del padre. Adicional a ello, se saca al nivel de vida que han estado acostumbrados los niños”, precisó.

Por su parte, la exabogada Rosario Sasieta respaldó la cifra de 64.000 soles mensuales, asegurando que la demanda ha sido elaborada con rigurosidad. “Esta demanda de alimentos ha sido acuciosamente detallada, es decir, cada pedido ha sido corroborado”, afirmó.