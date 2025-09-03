Pamela López volvió a acaparar titulares tras su reciente aparición en el programa ‘Magaly TV, la firme’. Durante la entrevista, que inicialmente abordaba la vida familiar del futbolista Christian Cueva, la empresaria fue sorprendida con imágenes inéditas de su aún esposo en una cita romántica con Pamela Franco y su reacción no se hizo esperar.

El encuentro televisivo, emitido el 2 de septiembre, dejó una escena cargada de burlas y asombro cuando la conductora Magaly Medina mostró en exclusiva fotos y videos donde se observa a Pamela Franco y Christian Cueva compartiendo besos y gestos de cariño en un reconocido restaurante de Lima. La inesperada reacción de la pareja de Paul Michael no tardó en viralizarse en redes sociales.

Pamela López reacciona a muestras de cariño de Christian Cueva y Pamela Franco

En los clips mostrados por el programa de espectáculos, se puede ver claramente a Christian Cueva y Pamela Franco ingresando juntos al local, tomados de la mano y sonrientes. En el interior del restaurante, fueron captados intercambiando besos y gestos afectivos, confirmando así los rumores que ya venían circulando en medios y redes sociales.

Frente a las cámaras y sin ocultar su sorpresa, Pamela López lanzó una frase contundente que rápidamente fue replicada por diversos medios: “Ya es oficial, ya dejó el puesto libre. Se merecen estar juntos”. La empresaria y actriz de videoclips dejó entrever que la relación entre Cueva y Franco ya no sería un simple rumor, sino una realidad confirmada.

Magaly Medina describe escenas de Pamela Franco y Christian Cueva

La escena ocurrió en el set del programa de ATV, donde Pamela López asistió para hablar sobre el reencuentro de Christian Cueva con sus hijos, luego de varios meses de distanciamiento. Sin embargo, el enfoque cambió drásticamente cuando Magaly Medina reveló imágenes nunca antes vistas del jugador del Emelec y la cantante Pamela Franco disfrutando de una cena privada en el restaurante 'La Rosa Náutica'.

“Ahí están muy amorosos, ahí están de la mano entrando a 'La Rosa Náutica'. No sé quiénes son los demás, deben de ser familiares o amigos y todavía permanecen al interior del restaurante”, comentó Medina mientras presentaba las imágenes en vivo.