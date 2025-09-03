HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     
Espectáculos

Pamela López sorprende con curiosa reacción en vivo tras ver besos y caricias de Christian Cueva con Pamela Franco

Pamela López fue sorprendida en vivo por Magaly Medina al ver imágenes exclusivas de Christian Cueva y Pamela Franco en plenos besos y abrazos y su reacción causó gran revuelo.

Pamela López, Christian Cueva y Pamela Franco estuvieron enfrentados por varios años. Foto: Composición LR/Captura/ATV
Pamela López, Christian Cueva y Pamela Franco estuvieron enfrentados por varios años. Foto: Composición LR/Captura/ATV

Pamela López volvió a acaparar titulares tras su reciente aparición en el programa ‘Magaly TV, la firme’. Durante la entrevista, que inicialmente abordaba la vida familiar del futbolista Christian Cueva, la empresaria fue sorprendida con imágenes inéditas de su aún esposo en una cita romántica con Pamela Franco y su reacción no se hizo esperar.

El encuentro televisivo, emitido el 2 de septiembre, dejó una escena cargada de burlas y asombro cuando la conductora Magaly Medina mostró en exclusiva fotos y videos donde se observa a Pamela Franco y Christian Cueva compartiendo besos y gestos de cariño en un reconocido restaurante de Lima. La inesperada reacción de la pareja de Paul Michael no tardó en viralizarse en redes sociales.

PUEDES VER: Pamela López consternada al revelar que Christian Cueva habría dejado al cuidado de un 'desconocido' a su hija de 6 años

lr.pe

Pamela López reacciona a muestras de cariño de Christian Cueva y Pamela Franco

En los clips mostrados por el programa de espectáculos, se puede ver claramente a Christian Cueva y Pamela Franco ingresando juntos al local, tomados de la mano y sonrientes. En el interior del restaurante, fueron captados intercambiando besos y gestos afectivos, confirmando así los rumores que ya venían circulando en medios y redes sociales.

Frente a las cámaras y sin ocultar su sorpresa, Pamela López lanzó una frase contundente que rápidamente fue replicada por diversos medios: “Ya es oficial, ya dejó el puesto libre. Se merecen estar juntos”. La empresaria y actriz de videoclips dejó entrever que la relación entre Cueva y Franco ya no sería un simple rumor, sino una realidad confirmada.

PUEDES VER: El inesperado gesto de Pamela López que permitió el reencuentro de Cueva con sus hijos: 'Tuve que…'

lr.pe

Magaly Medina describe escenas de Pamela Franco y Christian Cueva

La escena ocurrió en el set del programa de ATV, donde Pamela López asistió para hablar sobre el reencuentro de Christian Cueva con sus hijos, luego de varios meses de distanciamiento. Sin embargo, el enfoque cambió drásticamente cuando Magaly Medina reveló imágenes nunca antes vistas del jugador del Emelec y la cantante Pamela Franco disfrutando de una cena privada en el restaurante 'La Rosa Náutica'.

“Ahí están muy amorosos, ahí están de la mano entrando a 'La Rosa Náutica'. No sé quiénes son los demás, deben de ser familiares o amigos y todavía permanecen al interior del restaurante”, comentó Medina mientras presentaba las imágenes en vivo.

