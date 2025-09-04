HOYSuscripcion LR Focus

Chilena prueba pan con chicharrón y lo compara con la marraqueta de Chile: "¿Cómo un pan con palta le va a ganar?"

La joven chilena halagó el pan con chicharrón y aseguró que el desayuno peruano se impone ante la marraqueta en el 'Mundial de desayunos'. Su reacción se volvió tendencia en TikTok.

La tiktoker chilena quedó fascinada con el pan con chicharrón y lo colocó como uno de sus platillos favoritos del Perú.La tiktoker chilena quedó fascinada con el pan con chicharrón y lo colocó como uno de sus platillos favoritos del Perú.
La tiktoker chilena quedó fascinada con el pan con chicharrón y lo colocó como uno de sus platillos favoritos del Perú.

En el marco del enfrentamiento entre el pan con chicharrón de Perú y la marraqueta de Chile en la semifinal del 'Mundial de desayunos' de Ibai Llanos, un joven peruano aprovechó la oportunidad para dar a conocer este tradicional platillo a un grupo de chilenos. Durante la degustación, una de ellas quedó encantada con el sabor del cerdo frito y no dudó en compararlo con el desayuno en su país.

Según comentó la extranjera, la marraqueta de Chile no sería rival para el pan con chicharrón en la competencia organizada por el creador de contenido español. Su reacción sorprendió a los usuarios y rápidamente se volvió viral en TikTok.

PUEDES VER: Mundial de desayunos Ibai: dónde votar por el pan con chicharrón

lr.pe

Joven chilena elogia al pan con chicharrón y afirma que le ganará a la marraqueta en 'Mundial de desayunos'

En el video publicado en la cuenta de TikTok @carenalegria se observa a la pareja de chilenos visitando uno de los restaurantes de sándwich más populares en el Perú. Aprovechando su visita, no dudaron en probar el pan con chicharrón, desayuno que viene compitiendo contra la marraqueta de Chile.

Para sorpresa de su compañero peruano, quien los llevó a disfrutar de este potaje, la joven extranjera no dudó en elogiar el sabor del chicharrón y afirmó que este platillo pasaría a la ronda final del 'Mundial de desayunos'.

PUEDES VER: Ecuatoriano prueba el pan con chicharrón tras perder en el 'Mundial de desayunos' y su reacción sorprende: "Perú está fuerte"

lr.pe

"Que gane Perú. Es demasiado bueno. Gana Perú, de verdad. Sin tapujos. ¿Cómo un pan con palta le va a ganar a esto? Está superior. Más rico con la cebolla", comentó la joven tiktoker chilena.

Por otro lado, explicó que, hasta el momento, viene creando un ranking de las comidas más ricas que ha probado en su viaje al Perú y colocó al pan con chicharrón en el segundo lugar. "Número uno, el ají de gallina. Número dos (está) el pan con chicharrón", se le oye decir.

Su reacción se volvió viral en redes sociales y cientos de usuarios aplaudieron a la influencer chilena por respetar y disfrutar de la gastronomía del Perú.

"Los chilenos son tan caballeros con nuestra gastronomía", "La gente chilena es muy educada", "Gracias Chile, ustedes son competidores con educación y respeto. Se ganan el respeto de Perú", "Soy de chile, pero el pan con chicharrón es muy bueno. Al tiro gana Perú", "Los chilenos aman el Perú", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.

