Asesinan a diplomático de Indonesia en Lima
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija
Sociedad

¿Cuánto cuesta comer un pan con chicharrón en Lima? Conoce dónde comer este plato peruano, semifinalista en el 'Mundial de desayunos' de Ibai

El pan con chicharrón, clásico desayuno peruano, llegó a las semifinales del 'Mundial de Desayunos' tras superar al bolón verde con encebollado de Ecuador con más de 8 millones de votos. Conoce cuánto pagan los peruanos por consumir este platillo.

¿Cuánto cuesta y dónde comer un pan con chicharrón en Lima?
Foto: composición LR/Peruanos que Saben/Cosas

El pan con chicharrón, acompañado de camote frito, sarsa criolla y en muchos casos de un tamal, es uno de los desayunos más representativos del Perú. Aunque en el país es conocido como el desayuno más delicioso, ahora su popularidad ha trascendido fronteras gracias al “Mundial de desayunos” organizado por el streamer español Ibai Llanos, donde el sánguche peruano ha logrado avanzar hasta las semifinales, tras superar al bolón de verde con encebollado con más de 8 millones de votos.

Más allá de la competencia digital, muchos se preguntan: ¿cuánto cuesta realmente disfrutar de un buen pan con chicharrón en Lima? Si bien existen una variedad de locales donde adquirir este popular plato peruano el precio varía dependiendo de si se trata de mercados tradicionales o reconocidas chicharronerías y sangucherías modernas.

PUEDES VER: Mundial de desayunos Ibai: dónde votar por el pan con chicharrón

lr.pe

¿Cuánto cuesta comer un pan con chicharrón en Lima?

En mercados tradicionales y locales barriales, este clásico desayuno, que suele acompañarse con camote frito y sarsa criolla, puede encontrarse desde los S/ 8 hasta los S/ 10, como ocurre en el histórico Chicharrones Jano Loo en el Callao, muy recomendado por su sabor casero y su larga tradición.

En sangucherías de renombre como El Chinito o KIO, el precio se eleva, oscilando entre los S/ 24 por sánguche, siendo de tamaño contundente. Algunos de estos establecimientos incluyen promociones que añaden bebidas o acompañamientos, como chicha morada o cafés.

Por otro lado, cadenas como La Lucha Sanguchería Criolla y nuevas propuestas como Chanchipán ofrecen precios intermedios que rondan los S/ 15 a S/ 20, con la ventaja de tener varios locales en Lima y propuestas más versátiles. Lo que sí es invariable es que en cualquier parte de Lima es seguro encontrar un local de venta de este popular platillo.

Perú pasa a la semifinal del 'Mundial junto a Venezuela, Chile y Bolivia. Foto: vpachanikkei.

Foto: vpachanikkei.

¿A quién enfrentará Perú en las semifinales del ‘Mundial de Desayunos’?

Luego de superar a Ecuador con más de 8 millones de votos en YouTube, Instagram, y dejar atrás a México en la primera etapa, Perú pasó a las semifinales del ‘Mundial de Desayunos’, donde se enfrentará ante su clásico rival del Pacífico, Chile. Es así como el pan con chicharrón medirá fuerzas ante la Marraqueta chilena.

¿Cómo votar por el pan con chicharrón en el ‘Mundial de Desayunos’?

Los interesados en participar en el concurso podrán hacerlo mediante las encuestas o comentarios habilitados en las redes sociales oficiales de Ibai Llanos. Cada plataforma gestiona su propio sistema de votación y los resultados finales se determinan a partir de la suma total de los votos emitidos en todas ellas.

En Facebook, TikTok y YouTube, los usuarios deben ingresar al perfil oficial de Ibai Llanos, localizar el encuentro en el que desean participar y colocar un ‘me gusta’ o ‘like’ en el comentario fijado correspondiente al país que quieran apoyar. En el caso de Instagram, se debe ingresar al perfil del streamer español, identificar el video del encuentro y emitir el voto a través de la encuesta fijada en la sección de comentarios.  

