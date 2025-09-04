La joven japonesa halagó el pan con chicharrón y pidió apoyar al Perú en el 'Mundial de desayunos' de Ibai. | Foto: composición LR/TikTok/@traveler_ami

La semifinal entre Perú y Chile en el 'Mundial de desayunos' de Ibai Llano ha desatado revuelo en redes sociales. Usuarios de ambos países mostraron su apoyo a sus respectivos platillos típicos, logrando captar la atención de extranjeros. Una de ellas fue una joven tiktoker japonesa quien decidió visitar un local en Cusco para probar el famoso pan con chicarrón, potaje que viene representando a la gastronomía peruana en este concurso digital organizado por el influencer español.

Su reacción rápidamente se volvió viral en TikTok, cuyo video ya cuenta con más 27.000 reacciones. Además, no dudó en mencionar su apoyo hacia el Perú y pedir que voten a favor del pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos' para que pase a la ronda final.

Joven de Japón probó pan con chicharrón y queda encantada

Mediante su cuenta de TikTok @traveler_ami, la joven extranjera registró su experiencia al probar pan con chicharrón. Según se observa en el video, acompañó este platillo con un café pasado, bebida que fue agregada por Iba Llanos para competir ante la marraqueta y las sopaipillas de Chile.

En palabras de la extranjera, la sal del chicharrón, lo dulce del camote frito y el jugo de la cebolla brindaban al paladar una combinación perfecta de sabores. Aunque optó por no colocarle salsa picante, quedó impresionada por lo delicioso del platillo.

"Vamos a probar el desayuno peruano: pan con chicharrón, un sándwich típico con chicharrón crujiente, camote y cebolla encurtida. Súper contundente. La sal del cerdo, lo dulce del camote y lo ácido de la cebolla son la combinación perfecta. Delicioso", indicó.

Al terminar de degustar, no dudó en pedir a los usuarios en redes que voten por el pan con chicharrón para que llegue a la final del 'Mundial de desayunos'. "Estoy apoyando a Perú. Por favor, voten", comentó.