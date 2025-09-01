El pan con chicharrón se enfrentará contra la marraqueta con palta en las semifinales del 'Mundial de desayuno'. | Foto: composición LR/GRUPO CHIOS/La Mechada Nacional

La clasificación de Perú a las semifinales del ‘Mundial de desayunos’ generó gran revuelo en las redes sociales del streamer español Ibai Llanos, creador de esta dinámica dirigida principalmente a su audiencia latinoamericana. El triunfo sobre Ecuador representa un paso importante para el país, ya que en la penúltima fase del ‘Mundial de desayunos’ se enfrentará a Chile, reviviendo una edición más del ‘Clásico del Pacífico’ en otro contexto.

Ibai Llanos señaló en sus redes sociales esta tarde al ganador de los cuatro duelos de los cuartos, lo que generó una enorme algarabía y felicidad en los votantes al ver el nombre de Perú entre los cuatro mejores del 'Mundial de desayunos'.

¿Cuántos votos alcanzó Perú para clasificar a las semifinales del 'Mundial de desayunos'?

En los cuartos de final, Perú obtuvo 8,1 millones de votos con su pan con chicharrón, mientras que Ecuador se quedó cerca con 7,8 millones de votos gracias a su bolón verde y encebollado. De acuerdo con las declaraciones de Ibai Llanos, este cruce ha contado con la mayor participación de los usuarios que, también, contó con el apoyo de altos funcionarios de ambos países.

Tras contabilizar todos los votos en sus plataformas digitales, el streamer español anunció a los ganadores de cada cruce, así como a los países que disputarán las semifinales con su respectivo plato bandera en el 'Mundial de desayunos', entre ellos también están Chile, Venezuela y Bolivia.

Perú vs. Chile, una nueva versión del 'Clásico del Pacífico' en otro contexto

Perú se enfrentará contra Chile en un duelo que promete ser emocionante hasta el último día de las votaciones. El pan con chicharrón y la marraqueta con palta serán los platos bandera de ambos países. El propio Ibai anunciará muy pronto el día en que se iniciarán las semifinales del 'Mundial de desayunos'.

Por otro lado, la otra semifinal será entre Venezuela y Bolivia. En este duelo, Venezuela estará representada por la arepa reina pepiada, la empanada de carne mechada y la maltín; mientras que Bolivia competirá con las salteñas, el pastel boliviano y el api.

¿Cómo votar por el pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos'?

Si quieres apoyar al pan con chicharrón frente a la marraqueta con palta, debes seguir estos pasos: