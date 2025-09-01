HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del Hecho Al Dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del Hecho Al Dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del Hecho Al Dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del Hecho Al Dicho' con Jaime Chincha     
Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital
Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     
Streamers

Perú vence a Ecuador en el 'Mundial de desayunos' de Ibai: ¿cuál es el próximo rival del pan con chicharrón?

El pan con chicharrón de Perú se corona como ganador ante el bolón de verde con encebollado de Ecuador en el 'Mundial de desayunos' creado por el influencer Ibai Llanos.

Pan con chicharrón del Perú compite en el 'Mundial de desayunos' creado por Ibai Llanos.
Pan con chicharrón del Perú compite en el 'Mundial de desayunos' creado por Ibai Llanos. | Foto: Composición LR/Andina.

El pan con chicharrón y el tamal, se coronan nuevamente como el ganador en el 'Mundial de desayunos', frente al bolón de verde con encebollado, cuyo origen es de Ecuador. Es una intensa 'competencia' en la que ambos países mostraron lo mejor de sus tradicionales desayunos. Sin embargo, el Perú terminó llevándose el puesto y pasa a semifinales.

El 'Mundial de desayunos' creado por el influencer español, Ibai Llanos, ha generado disputas jamás antes vistas en las redes sociales. Incluso, las entidades oficiales de cada país también participaron para alentar por su desayuno típico. Ante ello, el Perú no se quedó atrás e inició una ola de patriotismo con la icónica frase: 'Perú es clave'.

PUEDES VER: Tigresa del Oriente saca pecho por el pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos' y confunde a Ibai Llanos: "Escúchame, Iván"

lr.pe

Mundial de desayunos: ¿cuál es el próximo desayuno que se enfrentará al pan con chicharrón?

Luego de ganarle al desayuno ecuatoriano, el próximo rival del pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos' será a Chile. El vecino país competirá con su tradicional desayuno: Marraqueta, cuyos ingredientes lleva palta, huevo y jamón, según lo especifica el organizador, Ibai Llanos.

PUEDES VER: El desayuno de este país superó al pan con chicharrón de Perú, según Taste Atlas 2025: no es el bolón de verde y ni el encebollado de Ecuador

lr.pe

¿Cómo votar por Perú en el 'Mundial de los desayunos' de Ibai Llanos?

Los usuarios interesados en participar en el 'Mundial de desayunos' podrán hacerlo a través de los comentarios publicados en las redes sociales oficiales de Ibai Llanos. Cada plataforma cuenta con su propia votación y los resultados finales se obtienen con la suma de los votos registrados en todas ellas.

  • FacebookTikTok y YouTube: Ingresar al perfil oficial de Ibai Llanos, ubicar el encuentro en el que se quiere votar y dar ‘me gusta’ o 'like' en el comentario fijado: 'Perú'.
  • Instagram: Ingresar al perfil oficial del streamer español, ubicar el video del encuentro y votar por el país elegido en la encuesta fijada en los comentarios.
  • Instagram: Ingresar al perfil oficial del streamer español, ubicar el video del encuentro y votar por el país elegido en la encuesta fijada en los comentarios.
Notas relacionadas
Ibai queda asombrado por la gran participación de Perú y Ecuador en el mundial de desayunos: "Hasta el presidente de Ecuador pidió votos"

Ibai queda asombrado por la gran participación de Perú y Ecuador en el mundial de desayunos: "Hasta el presidente de Ecuador pidió votos"

LEER MÁS
Tiktoker ecuatoriano cuestiona a usuarios peruanos por votar por Guatemala en mundial de desayunos de Ibai: "Somos países hermanos, Perú"

Tiktoker ecuatoriano cuestiona a usuarios peruanos por votar por Guatemala en mundial de desayunos de Ibai: "Somos países hermanos, Perú"

LEER MÁS
Ibai enfrenta a Perú vs México en "Mundial de Desayunos" y mexicanos se quejan del plato elegido: "Que tristes chilaquiles"

Ibai enfrenta a Perú vs México en "Mundial de Desayunos" y mexicanos se quejan del plato elegido: "Que tristes chilaquiles"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú vs. Ecuador por mundial de desayunos de Ibai: ¿cómo votar por el pan con chicharrón y hasta cuándo puedes hacerlo?

Perú vs. Ecuador por mundial de desayunos de Ibai: ¿cómo votar por el pan con chicharrón y hasta cuándo puedes hacerlo?

LEER MÁS
Así va el Perú vs. Ecuador en el mundial de desayunos de Ibai, vía Instagram, Facebook, YouTube y TikTok

Así va el Perú vs. Ecuador en el mundial de desayunos de Ibai, vía Instagram, Facebook, YouTube y TikTok

LEER MÁS
'Furrey' vuelve a caminar sin dolor tras permanecer varios días en UCI, youtuber español se graba yendo al mercado: "Es un gran paso para mí"

'Furrey' vuelve a caminar sin dolor tras permanecer varios días en UCI, youtuber español se graba yendo al mercado: "Es un gran paso para mí"

LEER MÁS
Streamer Milenka pasó incómodo momento al no poder ingresar al All Music Fest: "Por demorona"

Streamer Milenka pasó incómodo momento al no poder ingresar al All Music Fest: "Por demorona"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La paradoja alimentaria en el Perú

Casa de comerciante en Comas sufre atentado con explosivo por parte de delincuente

Carlincatura del lunes 1 de setiembre de 2025

Streamers

Perú vs. Ecuador por mundial de desayunos de Ibai: ¿cómo votar por el pan con chicharrón y hasta cuándo puedes hacerlo?

Así va el Perú vs. Ecuador en el mundial de desayunos de Ibai, vía Instagram, Facebook, YouTube y TikTok

'Furrey' vuelve a caminar sin dolor tras permanecer varios días en UCI, youtuber español se graba yendo al mercado: "Es un gran paso para mí"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Expresidenta de la CIDH, Julissa Mantilla: “Podemos salirnos de la OEA, la ONU, y sumarnos al club de Cuba, Venezuela, Nicaragua”

Juez Juan Carlos Checkley continuará con los casos de Juan Santiváñez: PJ rechazó pedido de la Fiscalía

Pedro Castillo recibe hasta 10 visitas por día en Barbadillo: congresistas y exministros lo frecuentan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota