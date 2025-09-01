Pan con chicharrón del Perú compite en el 'Mundial de desayunos' creado por Ibai Llanos. | Foto: Composición LR/Andina.

Pan con chicharrón del Perú compite en el 'Mundial de desayunos' creado por Ibai Llanos. | Foto: Composición LR/Andina.

El pan con chicharrón y el tamal, se coronan nuevamente como el ganador en el 'Mundial de desayunos', frente al bolón de verde con encebollado, cuyo origen es de Ecuador. Es una intensa 'competencia' en la que ambos países mostraron lo mejor de sus tradicionales desayunos. Sin embargo, el Perú terminó llevándose el puesto y pasa a semifinales.

El 'Mundial de desayunos' creado por el influencer español, Ibai Llanos, ha generado disputas jamás antes vistas en las redes sociales. Incluso, las entidades oficiales de cada país también participaron para alentar por su desayuno típico. Ante ello, el Perú no se quedó atrás e inició una ola de patriotismo con la icónica frase: 'Perú es clave'.

Mundial de desayunos: ¿cuál es el próximo desayuno que se enfrentará al pan con chicharrón?

Luego de ganarle al desayuno ecuatoriano, el próximo rival del pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos' será a Chile. El vecino país competirá con su tradicional desayuno: Marraqueta, cuyos ingredientes lleva palta, huevo y jamón, según lo especifica el organizador, Ibai Llanos.

¿Cómo votar por Perú en el 'Mundial de los desayunos' de Ibai Llanos?

Los usuarios interesados en participar en el 'Mundial de desayunos' podrán hacerlo a través de los comentarios publicados en las redes sociales oficiales de Ibai Llanos. Cada plataforma cuenta con su propia votación y los resultados finales se obtienen con la suma de los votos registrados en todas ellas.