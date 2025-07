El conflicto legal entre Pamela López y Christian Cueva por la manutención de sus hijos está lejos de llegar a su fin, especialmente luego que el jugador pidiera un régimen de visitas para poder ver a los tres menores, ahora que se ha establecido en Ecuador con su nuevo equipo de fútbol.

Esto no ha sido del agrado de su aún esposa, Pamela López, quien en declaraciones para 'Amor y fuego', cuestionó las intenciones de 'Aladino'. "Me causa tanta risa y tanta lástima al mismo tiempo, que a estas alturas pida un régimen de visitas", fue lo que dijo inicialmente la trujillana.

Pamela López revela si dejará que sus hijos viajen a Ecuador

Según la versión de Pamela López, el futbolista no mostraba interés por sus hijos cuando se encontraba en Perú, por lo que afirmó no dejará que los menores viajen hasta Ecuador, país donde reside actualmente Cueva. "Si no ha sido capaz de poder ver a mis hijos el tiempo que ha estado acá, ¿cómo se te ocurre que le voy a dar a mis hijos para que se los lleve a Ecuador?", dijo manifestando su indignación.

Además, la empresaria trujillana criticó que Christian Cueva delegara el proceso legal a sus abogados y se desentendiera totalmente de sus tres hijos. "Él se desliga, él es así, se desliga de responsabilidades y da sus responsabilidades a otros", afirmó López.

Pamela López y Christian Cueva se enfrentan en tribunales

Desde hace un año, tras su separación, Pamela López y Christian Cueva mantienen una disputa que se ha trasladado hasta los tribunales. Hasta el momento, no se han puesto de acuerdo sobre la manutención y el régimen de visitas.

El abogado de 'Aladino', Henry Grauss, expuso en el programa 'Todo se filtra', que Pamela López había solicitado que el jugador pudiera compartir solo dos horas al mes con sus hijos, lo cual generó gran incomodidad. "Pide que pueda ver a sus hijos con normalidad, porque es un derecho ganado, no como padre, sino de los niños, que tienen derecho de ver a su padre, eso se está pidiendo", detalló el letrado sobre las intenciones de Cueva.

Por su parte, Pamela López asegura que, desde el momento de la separación, Christian Cueva no ha estado cumpliendo con el pago de la manutención. Además, anunció que su abogada Rosario Sasieta viajaría hasta Ecuador para exigir los derechos de sus tres hijos.