Espectáculos

Pamela Franco lanza inesperado mensaje tras pregunta sobre la conciliación de Cueva y Pamela López: “Encontrará la manera”

La cantante Pamela Franco explicó de qué manera ‘Aladino’ podrá ver a sus hijos ahora que se le ha fijado un régimen de visitas.

Pamela Franco sorprende con esta respuesta sobre Cueva. Foto: Composición LR/Captura.
Pamela Franco no esquivó las cámaras cuando fue consultada por la reciente conciliación entre Christian Cueva y Pamela López, quienes lograron definir un régimen de visitas para que el futbolista pueda compartir tiempo con sus hijos tras varios meses de distancia. La cantante, vinculada sentimentalmente al jugador, respondió con firmeza ante la pregunta.

Aunque evitó entrar en polémicas, sus declaraciones dejaron en claro su postura y marcaron distancia frente al tema familiar del deportista y su expareja.

MÁS INFORMACIÓN: Pamela Franco viajó hasta Ecuador por Christian Cueva y pone fin a rumores de separación: “Qué bien se siente estar juntos”

lr.pe

¿Qué dijo Pamela Franco acerca de la conciliación entre Pamela López y Christian Cueva?

“¿Qué opinas sobre este paso importante entre Pamela López y Cueva?”, le preguntaron a la cantante durante su participación en un evento. Pamela Franco respaldó el acuerdo al considerarlo positivo para los niños, aunque prefirió no profundizar más en el tema.

“Qué bueno, pero la verdad no tengo nada que opinar ahí”, respondió la cantante. Ante la repregunta del reportero “¿Crees que por el bien de los niños ya era momento de que se arreglen?”, ella añadió con firmeza: “Claro, más no puedo opinar porque no me compete”.

Pamela Franco destacó únicamente que Christian Cueva procurará ver con frecuencia a sus hijos, ahora que cuenta con un régimen de visitas acordado con la trujillana. “SSeguro encontrará la manera”, expresó.

