La polémica en torno a Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, se reaviva luego de que Magaly Medina arremetiera públicamente contra ella. Durante la emisión de su programa ‘Magaly TV, la firme’, la conductora criticó la exposición de la influencer en discotecas, mientras mantiene un proceso judicial por una pensión alimentaria.

La figura de ATV cuestionó la coherencia entre el reclamo económico de Pamela López y su vida nocturna, insinuando una contradicción entre sus declaraciones y su comportamiento. “No le dan ni un sol, pero ama divertirse”, comentó Magaly, generando reacciones en redes.

Magaly Medina lanza dura crítica por salidas a discotecas

Todo comenzó con un informe en ‘Magaly TV, la firme’ sobre las discotecas más exclusivas de Lima, donde se evidenció que los consumos por noche pueden superar los S/20 mil. En medio de las imágenes de locales asistidos por figuras de la farándula, Pamela López apareció como una asistente habitual a estos centros de entretenimiento.

Magaly Medina no tardó en reaccionar con una crítica hacia la madre de los hijos de Christian Cueva: “Podrá pasar miles de cosas, podrá el país estar de cabeza, pero la gente ama divertirse, ama salir por las noches. No han visto ahí a la Pamela que sigue quejándose que Cueva no le da ni un sol, pero ella no se pierde el día martes en tal sitio, el miércoles está de moda hacer tal cosa, todas las discotecas”.

Pamela López exige S/60 mil mensuales a Christian Cueva

Mientras crecen las críticas hacia Pamela López, su defensa legal continúa. La abogada Rosario Sasieta, en declaraciones para ‘Amor y Fuego’, reveló que la demanda por alimentos asciende a más de S/60 mil mensuales, cifra que, según explicó, busca cubrir las necesidades de los tres hijos que tiene con el futbolista de Emelec.

“Algunos les parecerá mucho y a otros poco. Esta cifra incluye todo: alimentación, salud, educación y actividades complementarias”, precisó Sasieta. Además, destacó que Pamela no cuenta con un ingreso estable ni formación profesional que le permita obtener una remuneración fija. “Ella siempre se dedicó a su casa, no tiene estudios superiores ni un arte. Lo que gana los fines de semana no es constante”, añadió.