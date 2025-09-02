HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

El inesperado gesto de Pamela López que permitió el reencuentro de Cueva con sus hijos: “Tuve que…”

Pamela López aclaró que en ningún momento le impidió a Christian Cueva ver a sus hijos y relató cómo, tras varios meses, lograron retomar la comunicación.

Pamela López sorprende con este peculiar gesto con Cueva. Foto: Composición LR/Captura.
El regreso de Christian Cueva al Perú no solo despertó expectativa por el reencuentro con sus hijos, sino también polémica debido a la forma en que eligió reaparecer públicamente.

Después de meses de alejamiento, Christian Cueva logró reunirse con sus hijos tras alcanzar un acuerdo con Pamela López. El encuentro estuvo marcado por un visible despliegue de seguridad privada que llamó la atención de todos los presentes.

Pamela Franco tomó esta decisión para que Cueva visite a sus hijos

Mientras crecían las críticas, Pamela López sorprendió con detalles inéditos al contar cómo se organizó el reencuentro de Christian Cueva con sus hijos.

Durante su aparición en 'Magaly TV, La Firme', la madre de los tres hijos de Christian Cueva confesó que, para hacer posible el reencuentro, decidió desbloquearlo de su celular.

“Tuve que desbloquearlo para poder tener la comunicación como padres. Me escribió para decirme que los iba a recoger (a sus tres hijos) y también los dejó”, dijo la influencer. 

En un tono tranquilo, López dejó en claro que nunca le impidió al futbolista compartir tiempo con sus hijos. “Él tenía libre albedrío para salir con mis hijos”, afirmó, subrayando que el alejamiento se debió más a la falta de iniciativa del propio jugador que a una decisión suya.

Las cámaras del programa registraron el esperado encuentro del último fin de semana, donde se vio al popular “Cuevita” compartiendo con sus tres hijos en un restaurante de comida rápida. Las imágenes reflejaron un momento emotivo: los niños disfrutando de la compañía de su padre tras casi diez meses sin verlo. Al finalizar, el grupo se retiró bajo un estricto resguardo de seguridad.

