El regreso de Christian Cueva al Perú no ha pasado desapercibido. En plena controversia con su expareja Pamela López, el volante peruano arribó este fin de semana a Lima, dejando en claro que su prioridad es el bienestar de sus hijos. Las cámaras del medio regional Atenas Televisión captaron su llegada y lograron recoger declaraciones exclusivas del deportista, quien milita actualmente en el Club Sport Emelec de Ecuador.

Pese a los recientes enfrentamientos públicos, que incluyeron una carta notarial enviada por Cueva a Pamela López, el exjugador de la selección nacional expresó que su visita al país se debe estrictamente a motivos familiares. “Conversé con el club y pudieron darme unos días para poder ver a mis hijos”, declaró ante los medios, mostrando una actitud serena frente a la situación que vive.

Christian Cueva anuncia que visitará a sus hijos al llegar a Perú

El futbolista de 32 años explicó que su viaje fue autorizado por Emelec, equipo con el que firmó contrato en febrero de 2024. Cueva detalló que solicitó una licencia breve para regresar a Perú y poder compartir con sus hijos, a quienes no ve desde hace semanas. La separación de Christian Cueva y Pamela López se hizo pública a mediados del año pasado, y desde entonces ambos han estado involucrados en una batalla mediática y legal.

“No hay ninguna negativa”, dijo Cueva cuando se le consultó si existía algún impedimento para ver a los menores. “Ese tema ya lo están viendo mis abogados, así que por ese lado estoy muy tranquilo. Por ambas partes las cosas se están llevando de la mejor manera”, aseguró el deportista, intentando reducir la tensión ante el ojo público.

Cueva logró conciliación con Pamela López y podrá ver nuevamente a sus hijos

Luego de meses marcados por conflictos legales y mediáticos, Christian Cueva y Pamela López han alcanzado un acuerdo que permitirá al futbolista retomar el vínculo presencial con sus hijos. Así lo confirmó recientemente la empresaria trujillana durante su participación en el programa ‘Ponte en la Cola’. “La conciliación se ha dado gracias a Dios en ámbito privado, pero es la conciliación por el régimen de visitas”

Durante la entrevista, Pamela López se mostró cautelosa respecto a los términos del convenio. Evitó divulgar detalles sobre las condiciones del reencuentro entre Christian Cueva y los niños, subrayando que el bienestar emocional de los menores está por encima de cualquier exposición mediática. Los presentadores del programa intentaron obtener información adicional, como fechas o frecuencia de las visitas, pero López insistió en que todo se mantendrá bajo estricta confidencialidad.