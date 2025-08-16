Christian Cueva transfiere S/12,000 a Pamela López por pensión de sus hijos y ella se burla en un video. Foto: Composición LR/Difusión/Instagram | Foto: Composición LR/Difusión/Instagram

Christian Cueva transfiere S/12,000 a Pamela López por pensión de sus hijos y ella se burla en un video. Foto: Composición LR/Difusión/Instagram | Foto: Composición LR/Difusión/Instagram

La polémica entre Christian Cueva y su aún esposa, Pamela López, volvió a encenderse luego de que la trujillana revelara públicamente que el futbolista del Emelec depositó S/12,000 por la pensión de sus tres hijos. La noticia fue compartida a través de un live en redes sociales, donde ella ironizó con el mensaje: “Llegó Navidad”.

Pamela López explicó que se enteró de la transferencia al acudir al Banco de la Nación y mostró su molestia porque este pago recién se realiza después de más de un año de reclamos legales. Según detalló, el dinero apenas cubre una parte de los gastos escolares y de manutención de los menores.

Pamela López critica el depósito de Christian Cueva

Durante su transmisión en vivo, Pamela López aseguró que la suma transferida por Christian Cueva no es suficiente para cubrir los gastos de sus hijos. De los S/12,000, precisó que S/8,000 se destinan exclusivamente a la pensión del colegio de los tres menores, quedando solo S/4,000 para cubrir alimentación, servicios y mantenimiento del hogar.

Con indignación, comentó que incluso el mismo día del depósito tuvo que afrontar el corte de Internet y televisión por falta de pago. “Hoy había plata, pero el sacrificio lo vengo haciendo yo durante todo este tiempo”, manifestó, recalcando que ha sido ella quien ha asumido la mayoría de los gastos en los últimos meses.

Conflicto de Pamela López con la abogada de Christian Cueva

Pamela López también se pronunció sobre la carta notarial enviada por la defensa legal de Cueva, en la que se le exigía rectificarse por haber asegurado que alguien del entorno del futbolista se comunicó con el cantante Paul Michael.

Lejos de retractarse, López insistió en su versión y lanzó fuertes críticas contra la abogada del mediocampista peruano. “No te lo voy a permitir y te vas a tener que retractar por decir tantas mentiras”, expresó con evidente molestia, acusando a Cueva y a su defensa de mentir reiteradamente en perjuicio de sus hijos.