HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa
Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa     Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa     Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa     
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Espectáculos

Pamela López expone a Christian Cueva y lo acusa de escribirle a Paul Michael en estado de ebriedad y de madrugada

¡Desde Ecuador! Pamela López mostró pruebas de los insistentes mensajes y llamadas que Christian Cueva le habría realizado a Paul Michael hace solo unos días. Además, la influencer hizo un llamado a Pamela Franco.

Pamela López se enfrenta a Christian Cueva. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Pamela López se enfrenta a Christian Cueva. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Durante una reciente entrevista con el programa ‘Amor y fuego’, Pamela López denunció que su expareja, el futbolista peruano Christian Cueva, habría intentado contactar a su pareja actual, el cantante Paul Michael, a través de insistentes llamadas y mensajes de WhatsApp provenientes de Ecuador. Según la empresaria, el hecho ocurrió mientras Michael ofrecía una presentación con la Orquesta Candela.

López señaló que, tras el concierto, Michael le mostró en su teléfono mensajes y registros de llamadas de un número internacional. Posteriormente, descubrieron que el remitente sería un amigo cercano de Cueva, con quien el deportista convive en Ecuador. La exesposa del jugador aseguró que incluso logró escuchar un mensaje de voz en el que reconoció la voz de Cueva, “aparentemente ebria”.

PUEDES VER: Renzo Spraggon no teme acciones legales de Pamela López tras afirmar que se dieron ‘piquitos’: 'Lo que dije es real'

lr.pe

Christian Cueva habría contactado a la pareja de Pamela López en estado de ebriedad

Pamela López, quien recientemente ha sido vinculada a Renzo Spraggon, precisó que uno de los audios recibidos por Paul Michael evidenciaba claramente la voz de Christian Cueva. “Mi ‘Chavito’ (Paul Michael) lo escuchó y se borró. No me dio tiempo de escuchar el último, pero sí llegué a oír la voz del padre de mis hijos, con voz aparentemente ebria”, manifestó. La empresaria sostiene que este hecho confirma su sospecha sobre la intención directa del contacto.

De acuerdo con López, Paul Michael no mantiene ningún tipo de vínculo personal o profesional con Cueva ni con su círculo cercano. “No los conoce y no tienen nada en común. Entonces, la pregunta es, ¿para qué se consiguieron su número?”, cuestionó durante la conversación con el programa de espectáculos. Este detalle, afirmó, incrementa su preocupación por la naturaleza y motivo de las llamadas.

La también empresaria indicó que los intentos de comunicación se dieron en horas de la madrugada, lo que para ella refuerza la hipótesis de que Cueva se encontraba en estado de ebriedad. Además, señaló que las llamadas y mensajes provenían directamente del número personal del amigo del futbolista, con quien comparte vivienda en Ecuador.

PUEDES VER: Pamela López niega besos con Renzo Spraggon y anuncia acciones legales contra el modelo, según 'Magaly TV, la firme'

lr.pe

Reclamo por la pensión de alimentos

En el mismo espacio televisivo, Pamela López aprovechó para reiterar que Christian Cueva no ha cumplido con sus obligaciones económicas respecto a los hijos que tienen en común. “Sigo en el limbo con la pensión de mis hijos que sigo sin percibir nada”, declaró, dejando en claro que la disputa legal por la manutención continúa sin resolverse.

Pamela López recalcó que, tras trece años de matrimonio con Christian Cueva, conoce en detalle el entorno en el que el deportista se desenvolvía, lo que aumenta su inquietud ante estos recientes hechos. Sostuvo que las llamadas desde Ecuador a Paul Michael le generan temor, dado que reconoce a las personas involucradas y las circunstancias que rodean al jugador.

Notas relacionadas
Renzo Spraggon no teme acciones legales de Pamela López tras afirmar que se dieron ‘piquitos’: “Lo que dije es real”

Renzo Spraggon no teme acciones legales de Pamela López tras afirmar que se dieron ‘piquitos’: “Lo que dije es real”

LEER MÁS
Renzo Spraggon impacta al confesar en vivo cuáles eran sus intenciones con Pamela López: “Me gustaba”

Renzo Spraggon impacta al confesar en vivo cuáles eran sus intenciones con Pamela López: “Me gustaba”

LEER MÁS
‘Peluchín’ cometió infidencia y expuso el sueldo mensual de Christian Cueva en Emelec tras polémica con Pamela López

‘Peluchín’ cometió infidencia y expuso el sueldo mensual de Christian Cueva en Emelec tras polémica con Pamela López

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Yarita Lizeth cuenta su verdad sobre el fin de su matrimonio con el europeo Patric Lundberg: “No hemos peleado”

Yarita Lizeth cuenta su verdad sobre el fin de su matrimonio con el europeo Patric Lundberg: “No hemos peleado”

LEER MÁS
Gisela Valcárcel abrió su corazón: se reunió con su familia para hablar de la muerte y les confesó su última voluntad

Gisela Valcárcel abrió su corazón: se reunió con su familia para hablar de la muerte y les confesó su última voluntad

LEER MÁS
Xiomy Kanashiro confiesa que paga sus citas con Jefferson Farfán y revela la razón: "No tengo problema"

Xiomy Kanashiro confiesa que paga sus citas con Jefferson Farfán y revela la razón: "No tengo problema"

LEER MÁS
Magaly Medina revela la exorbitante cifra que habría costado el quinceañero de la nieta de César Acuña: "Hay plata como cancha"

Magaly Medina revela la exorbitante cifra que habría costado el quinceañero de la nieta de César Acuña: "Hay plata como cancha"

LEER MÁS
Paolo Guerrero es captado viendo fotos de modelo en bikini que no es su novia: tiktoker expone al futbolista

Paolo Guerrero es captado viendo fotos de modelo en bikini que no es su novia: tiktoker expone al futbolista

LEER MÁS
Ricardo Morán tiene acalorado momento con participante de Yo Soy cuando agradecía a Dios: “Ah ya, pero te pregunté tu nombre”

Ricardo Morán tiene acalorado momento con participante de Yo Soy cuando agradecía a Dios: “Ah ya, pero te pregunté tu nombre”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Espectáculos

Estrella Torres sorprende al revelar si será el nuevo jale de Son del Duke: "Estoy firme con mi decisión"

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

¿Quién es César Vega? El salsero peruano que saltó a la fama a los 17 años y es acusado por su expareja de violencia

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota