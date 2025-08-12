Durante una reciente entrevista con el programa ‘Amor y fuego’, Pamela López denunció que su expareja, el futbolista peruano Christian Cueva, habría intentado contactar a su pareja actual, el cantante Paul Michael, a través de insistentes llamadas y mensajes de WhatsApp provenientes de Ecuador. Según la empresaria, el hecho ocurrió mientras Michael ofrecía una presentación con la Orquesta Candela.

López señaló que, tras el concierto, Michael le mostró en su teléfono mensajes y registros de llamadas de un número internacional. Posteriormente, descubrieron que el remitente sería un amigo cercano de Cueva, con quien el deportista convive en Ecuador. La exesposa del jugador aseguró que incluso logró escuchar un mensaje de voz en el que reconoció la voz de Cueva, “aparentemente ebria”.

Christian Cueva habría contactado a la pareja de Pamela López en estado de ebriedad

Pamela López, quien recientemente ha sido vinculada a Renzo Spraggon, precisó que uno de los audios recibidos por Paul Michael evidenciaba claramente la voz de Christian Cueva. “Mi ‘Chavito’ (Paul Michael) lo escuchó y se borró. No me dio tiempo de escuchar el último, pero sí llegué a oír la voz del padre de mis hijos, con voz aparentemente ebria”, manifestó. La empresaria sostiene que este hecho confirma su sospecha sobre la intención directa del contacto.

De acuerdo con López, Paul Michael no mantiene ningún tipo de vínculo personal o profesional con Cueva ni con su círculo cercano. “No los conoce y no tienen nada en común. Entonces, la pregunta es, ¿para qué se consiguieron su número?”, cuestionó durante la conversación con el programa de espectáculos. Este detalle, afirmó, incrementa su preocupación por la naturaleza y motivo de las llamadas.

La también empresaria indicó que los intentos de comunicación se dieron en horas de la madrugada, lo que para ella refuerza la hipótesis de que Cueva se encontraba en estado de ebriedad. Además, señaló que las llamadas y mensajes provenían directamente del número personal del amigo del futbolista, con quien comparte vivienda en Ecuador.

Reclamo por la pensión de alimentos

En el mismo espacio televisivo, Pamela López aprovechó para reiterar que Christian Cueva no ha cumplido con sus obligaciones económicas respecto a los hijos que tienen en común. “Sigo en el limbo con la pensión de mis hijos que sigo sin percibir nada”, declaró, dejando en claro que la disputa legal por la manutención continúa sin resolverse.

Pamela López recalcó que, tras trece años de matrimonio con Christian Cueva, conoce en detalle el entorno en el que el deportista se desenvolvía, lo que aumenta su inquietud ante estos recientes hechos. Sostuvo que las llamadas desde Ecuador a Paul Michael le generan temor, dado que reconoce a las personas involucradas y las circunstancias que rodean al jugador.