Espectáculos

Dayanita es captada con nuevo galán en actitudes cariñosas y Magaly Medina lanza fuerte critica: "Lo tenía de adorno al otro"

Magaly Medina mostró las imágenes de Dayanita junto con misterioso hombre a quien calificó como "amigue" y cuestionó a la actriz cómica por una posible relación tras terminar con Miguel Rubio.

Dayanita negó alguna relación con el misterioso hombre con quien fue captada. Foto: composición LR/difusión/ATV
Dayanita negó alguna relación con el misterioso hombre con quien fue captada. Foto: composición LR/difusión/ATV

La actriz cómica Dayanita fue captada en actitudes cariñosas con un misterioso hombre en una fiesta realizada el último sábado 30 de agosto en El Agustino. Estas imágenes se dieron a conocer luego de que la exintegrante de 'JB en ATV' confirmara su separación de Miguel Rubio, su expareja. Sin embargo, Magaly Medina lanzó duras críticas sobre las imágenes: “Lo tenía de adorno al otro, porque ella hacía lo que le daba su gana”.

La popular conductora de 'Magaly TV, la firme' afirmó que Dayanita estaría siguiendo la filosofía del “rey muerto, rey puesto”, pues también se difundieron imágenes de la actriz paseando de la mano con el mismo hombre en el nuevo puente de Miraflores. Ante ello, la actriz cómica negó rotundamente tener un romance y aclaró que se trata solo de su “amigue”.

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

lr.pe

Dayanita es captada con misterioso hombre en actitudes cariñosas y Magaly le manda fuerte mensaje

Durante su programa, Magaly Medina compartió las imágenes donde se observa a Dayanita y a un joven en actitudes muy cercanas, lo que rápidamente desató rumores sobre un posible nuevo romance. En las grabaciones, ambos aparecen bailando y compartiendo momentos de complicidad en una concurrida fiesta en El Agustino.

Días antes, la pareja también había sido vista paseando en el puente de Miraflores tomados de la mano. “Van entrelazados de las manos, van como si fueran una pareja normal”, comentó la conductora al mostrar las escenas en televisión. Lejos de confirmar un romance, Dayanita se mostró firme al asegurar que no existe ninguna relación sentimental con el misterioso joven. “Estoy tranquila, todo bien. Estamos en una fiesta pública, o sea es mi amigue, no hay nada de malo, uno puede bailar con quien quiera. Las terapias están que sirven mucho”, expresó la actriz cómica.

Sin embargo, la contundencia de Magaly no se hizo esperar. “Cuando está enamorada, ella es así, pero cuando el hombre comienza a portarse algo mal con ella, comienzan los conflictos entre parejas y ella se derrumba, depende mucho de la otra persona”, afirmó la conductora de espectáculos.

Carlos Galdós expone distanciamiento de su hija por varios meses tras dura decisión en su educación: '¿Por qué tendría?'

lr.pe

Dayanita pide trabajo a Magaly Medina tras abandonar la TV

En medio de la polémica, la actriz cómica aprovechó las cámaras para revelar que actualmente no está en busca de un romance, sino de estabilidad laboral. Tras su salida de la televisión, Dayanita confesó que prefiere enfocarse en trabajar y superar las dificultades personales que atraviesa.

“Andamos con un montón de gente, pero no pasa nada, ahorita no quiero nada, yo quiero estar bien. Más bien si hay alguna chambita por ahí, yo quiero estar trabajando”, declaró Dayanita frente. Ante este pedido, Magaly Medina reaccionó de manera contundente y sin filtros: “¿Quién te va a dar chambita ahora?”, sentenció la popular 'Urraca'.

